Son karar Ferdi

F.Bahçe'de derbi öncesi sakat ve cezalı oyuncu yok. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro olarak eli rahat. Fenerbahçe'de derbi 11'i de belli oldu. Tek kararsızlık sol bekteydi. İsmail Kartal bu bölgedeFerdi Kadıoğlu'nu kullanmakararı aldı. Uzun süren sakatlığını atlatan ve geçen hafta Kayseri maçının son 15 dakikasında görev alan 22 yaşındaki oyuncu, idmanlardaki performansıyla hocasını ikna etti. Dörtlü savunma, Bright, Serdar Aziz, Kim ve Ferdi'den oluşacak. Orta alandaki üçlü, Crespo, Mert ve Zajc... Hücumun sağında İrfan, solunda Rossi, en uçta iseSerdar Dursun bulunuyor. G.Saray'ın Barcelona ile deplasmanda oynadığı maçın taktiği ile mücadele etmesini bekleyen Kartal, Kayseri karşılaşmasına bir asist bir golle damga vuran İrfan CanKahveci'den çok şey bekliyor.
ALTAY KURTARIŞLARIYLA TAKIMININ KOZU OLACAK
Fenerbahçe'nin 7 maçlık serisinde Altay Bayındır önemli rol oynadı. Bu karşılaşmalarda genç eldiven sadece 6 gol yedi. Milli kaleci, son 4 mücadelede kalesine gelen 21şutun 18'inde gole izin vermeyip, yüzde85'lik kurtarış oranı yakaladı.
TAM 7 YIL SONRA BÜYÜK HEYECAN
İsmail Kartal 7 yıl aradan sonra derbi maça çıkacak. 2014-15 sezonunda F.Bahçe ile G.Saray'akarşı bir galibiyet,bir mağlubiyetalmış, Beşiktaş'ıise iki maçta dayenmişti. Kartal, 2014 ağustosta ise Galatasaray'la oynadığı Süper Kupa mücadelesini penaltılarla 3-2 kazanmıştı.