Son karar Ferdi

F.Bahçe'de derbi öncesi sakat ve cezalı oyuncu yok. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro olarak eli rahat. Fenerbahçe'de derbi 11'i de belli oldu. Tek kararsızlık sol bekteydi.Uzun süren sakatlığını atlatan ve geçen hafta Kayseri maçının son 15 dakikasında görev alan 22 yaşındaki oyuncu, idmanlardaki performansıyla hocasını ikna etti. Dörtlü savunma, Bright, Serdar Aziz, Kim ve Ferdi'den oluşacak. Orta alandaki üçlü, Crespo, Mert ve Zajc... Hücumun sağında İrfan, solunda Rossi,G.Saray'ın Barcelona ile deplasmanda oynadığı maçın taktiği ile mücadele etmesini bekleyen Kartal, Kayseri karşılaşmasına bir asist bir golle damga vurançok şey bekliyor.Fenerbahçe'nin 7 maçlık serisinde Altay Bayındır önemli rol oynadı. Bu karşılaşmalarda genç eldivenMilli kaleci, son 4 mücadelede kalesine gelenİsmail Kartal 7 yıl aradan sonra derbi maça çıkacak. 2014-15 sezonunda F.Bahçe ileKartal, 2014 ağustosta ise Galatasaray'la oynadığı Süper Kupa mücadelesini penaltılarla 3-2 kazanmıştı.