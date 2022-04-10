Torrent Fenerbahçe karşısında kader maçına çıkıyor!





KEREM, HARRY POTTER VİDEOSUYLA MESAJI VERDİ

Günlerdir oynayıp oynayamayacağı konuşulan Kerem Aktürkoğlu, dün sosyal medyadan derbi ateşini yaktı. Sakat olduğu için hafta içi yapılan idmanlara çıkmayan genç futbolcu, Harry Potter videosuyla yaptığı paylaşımda maça hazır olduğunun mesajını verdi. Videoda, derbi için özel bir davetiye alan Kerem, ardından soyunma odasının yolunu tutup formasını giyiniyor.