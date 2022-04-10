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Giriş Tarihi: 10.4.2022

Yenilirse TorrEND!

MEHMET ÖZCAN
Yenilirse TorrEND!

İspanyol çalıştırıcı, Kadıköy’den kötü bir skorla dönerse iki başkan adayının gözünde de kredisini tüketecek

30 Nisan'da seçim iptal olmaması halinde yeni başkanını seçecek Galatasaray'da bir yıl daha sözleşmesi bulunan Domenec Torrent'in geleceği belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe derbisinde alınacak sonuca göre Torrent kendi kaderini de çizecek. Kadıköy'de ağır bir yenilgi halinde Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu koltuğa oturur oturmaz Katalan hocayı göndermenin yolunu arayacak. Galatasaray'ın başında ikinci derbisine çıkacak Torrent, Beşiktaş'a karşı 2-1'lik galibiyet görmüştü. İspanyol çalıştırıcı hücumda 4-2- 3-1 düzeni ile yerleşecek. F.Bahçe hücumlarında ise 4-4-2'ye geçecek.

KEREM, HARRY POTTER VİDEOSUYLA MESAJI VERDİ
Günlerdir oynayıp oynayamayacağı konuşulan Kerem Aktürkoğlu, dün sosyal medyadan derbi ateşini yaktı. Sakat olduğu için hafta içi yapılan idmanlara çıkmayan genç futbolcu, Harry Potter videosuyla yaptığı paylaşımda maça hazır olduğunun mesajını verdi. Videoda, derbi için özel bir davetiye alan Kerem, ardından soyunma odasının yolunu tutup formasını giyiniyor.

YAVRU ASLAN KÜME DÜŞTÜ!
TFF 2. Ligde mücadele eden Galatasaray'ın pilot takımı Niğde Anadolu FK dün Bayburt Özel İdarespor'a 4-3 yenilerek ligden düştü. Sarı-kırmızılı takım önümüzdeki sezon 3. Lig'de mücadele edecek. Niğde Anadolu FK, devre arasında G.Saray'ın verdiği genç oyunculara rağmen kötü gidişata dur diyemedi.

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