Yenilirse TorrEND!

30 Nisan'da seçim iptal olmaması halinde yeni başkanını seçecek Galatasaray'da bir yıl daha sözleşmesi bulunan Domenec Torrent'in geleceği belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe derbisinde alınacak sonuca göreKadıköy'de ağır bir yenilgi halindeGalatasaray'ın başında ikinci derbisine çıkacakİspanyol çalıştırıcı hücumda 4-2- 3-1 düzeni ile yerleşecek. F.Bahçe hücumlarında ise 4-4-2'ye geçecek.Günlerdir oynayıp oynayamayacağı konuşulan Kerem Aktürkoğlu, dün sosyal medyadan derbi ateşini yaktı. Sakat olduğu için hafta içi yapılan idmanlara çıkmayan genç futbolcu, Harry Potter videosuyla yaptığı paylaşımda maça hazır olduğunun mesajını verdi. Videoda, derbi için özel bir davetiye alan Kerem, ardından soyunma odasının yolunu tutup formasını giyiniyor.TFF 2. Ligde mücadele edendün Bayburt Özel İdarespor'a 4-3 yenilerek ligden düştü. Sarı-kırmızılı takım önümüzdeki sezon 3. Lig'de mücadele edecek. Niğde Anadolu FK, devre arasında G.Saray'ın verdiği genç oyunculara rağmen kötü gidişata dur diyemedi.