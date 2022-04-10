Yenilirse TorrEND!

İspanyol çalıştırıcı, Kadıköy’den kötü bir skorla dönerse iki başkan adayının gözünde de kredisini tüketecek
30 Nisan'da seçim iptal olmaması halinde yeni başkanını seçecek Galatasaray'da bir yıl daha sözleşmesi bulunan Domenec Torrent'in geleceği belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe derbisinde alınacak sonuca göre Torrent kendikaderini de çizecek. Kadıköy'de ağır bir yenilgi halinde Metin Öztürk ve EşrefHamamcıoğlu koltuğaoturur oturmaz Katalanhocayı göndermenin yolunuarayacak. Galatasaray'ın başında ikinci derbisine çıkacak Torrent, Beşiktaş'a karşı2-1'lik galibiyet görmüştü. İspanyol çalıştırıcı hücumda 4-2- 3-1 düzeni ile yerleşecek. F.Bahçe hücumlarında ise 4-4-2'ye geçecek.
KEREM, HARRY POTTER VİDEOSUYLA MESAJI VERDİ
Günlerdir oynayıp oynayamayacağı konuşulan Kerem Aktürkoğlu, dün sosyal medyadan derbi ateşini yaktı. Sakat olduğu için hafta içi yapılan idmanlara çıkmayan genç futbolcu, Harry Potter videosuyla yaptığı paylaşımda maça hazır olduğunun mesajını verdi. Videoda, derbi için özel bir davetiye alan Kerem, ardından soyunma odasının yolunu tutup formasını giyiniyor.
YAVRU ASLAN KÜME DÜŞTÜ!
TFF 2. Ligde mücadele eden Galatasaray'ın pilot takımıNiğde Anadolu FK dün Bayburt Özel İdarespor'a 4-3 yenilerek ligden düştü. Sarı-kırmızılı takım önümüzdeki sezon 3. Lig'de mücadele edecek. Niğde Anadolu FK, devre arasında G.Saray'ın verdiği genç oyunculara rağmen kötü gidişata dur diyemedi.