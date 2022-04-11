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Giriş Tarihi: 11.4.2022

Avrupa takipte

Avrupa takipte

Çok sayıda kulüp; F.Bahçe’den Kim Min-Jae, Ferdi Kadıoğlu ve dün akşam 90+1’de oyuna giren Attila Szalai’nin yanı sıra Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu ve Marcao’yu izlemeleri için Kadıköy’e ekip gönderdi

Derbi için Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin scoutları İstanbul'a akın etti. Hem F.Bahçe hem de G.Saray'dan çok sayıda isim İngiliz, Fransız, İspanyol ve İtalyan kulüplerinin listelerinde yer alırken maç boyunca scoutlar da bol bol not tuttu. Ev sahibi F.Bahçe'nin Güney Koreli oyuncusu Kim için Tottenham'ın yanı sıra Leicester City ve Aston Villa da takibini sürdürürken Ferdi Kadıoğlu da hem İtalyan hem İngiliz takımları tarafından mercek altına alındı. Maça yedek başlayan Szalai için ise İspanyol ekibi Real Betis ile İtalyan Laizo'nun temsilcileri Ülker Stadı'ndaydı. G.Saray cephesinde ise Kerem Aktürkoğlu, Fransa'dan Lille ve Nantes'ın maç boyunca odaklandığı isim oldu. Kerem'in yanı sıra Marcao için İtalyan Napoli yakın takibini sürdürüp Brezilyalı oyuncuyu izlemesi için scout gönderdi.

ÖZİL'DEN DESTEK!
SARI-LACIVERTLI takımda Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan Mesut Özil'den Galatasaray karşılaşması başlamadan önce takım arkadaşlarına destek geldi. Dünyaca ünlü futbolcu, sosyal medya hesabından "Başarılar takım" yazılı mesaj yayımladı. Mesut'un bu paylaşımı sarı-lacivertli futbolseverler tarafından çok sayıda beğeni aldı.

İrfan Can Kahveci'den Galatasaray açıklaması
FENERBAHÇE'NIN yıldızı İrfan Can Kahveci maç sonrası FB TV'ye şöyle konuştu: "Hak eden taraf bizdik ve galip geldik. Çok mutluyuz. Fenerbahçe'de oynayan her oyuncunun Galatasaray maçına ayrı bir motivasyonu olur. Bu maçlar derbi olduğu için çok önemli. Fenerbahçe olmazsa Galatasaray, Galatasaray olmazsa Fenerbahçe olmaz."

24 ÜLKEDE CANLI YAYINLANDI
SADECE Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen Fenerbahçe- Galatasaray mücadelesi, birçok ülkede futbolseverleri ekran başına bağladı. Karşılaşma 24 ülkede canlı olarak yayınlandı.

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