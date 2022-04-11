Durum hiç normal değil

alatasaray'daki kariyeri için kritik bir maça çıkan Domenec Torrent, performansı ile hayal kırıklığı yarattı. Taraftarın sosyal medyada yerden yere vurduğu Katalan teknik adam ise karşılaşmanın dengeli geçtiğini belirtti. Mücadelenin ilk yarısında Fenerbahçe'nin sadece iki pozisyon yakaladığını belirten Torrent,dedi.Galatasaray adına bu sezon yaşananların normal olmadığını da sözlerine ekleyen Torrent, seçim süreci için ise şunları söyledi: "Benim için bir sonraki başkan kim olur önemli değil. Ben kalan 6 maçı kazanmaya çalışacağım. Belki hoşumuza giden, belki gitmeyen şeyler olur. Nasıl oynamak istediğimiz belli. Nasıl oyuncular istediğimiz belli.Ben ve ekibimin işi maç kazanmak. Yapabileceğim bir şey yok, işim belli."G.SARAY cephesi maçın 62. dakikasında Kerem'e yapılan müdahalede kırmızı kart bekledi. F.Bahçe yedek kulübesinin önünde İrfan Can Kahveci'nin, Kerem Aktürkoğlu'na tabanı ile yaptığı müdahaleHakem Atilla Karaoğlan'ı eleştiren taraftarlar, F.Bahçe'nin 10 kişi kalması gerektiğinin altını çizdi. Hafta boyunca sakatlığı nedeniyle durumu merak edilen Kerem, maça ilk 11'de başlarken performansı ise hayal kırıklığı yarattı.KARŞILAŞMANIN 56. dakikasında F.Bahçe hızlı hücuma çıkarken Marcao, Mert Hakan Yandaş'tan önce topa dokundu ve top taca giderken Mert Hakan da yerde takla attı.... Ancak sonrasında Mert Hakan Yandaş, Marcao'nun üzerine yürümek isteyince saha karıştı. Araya önce G.Saraylı Nelsson girerken olayların sonunda Mert Hakan sarı kart gördü.Mert Hakan maç sonrası FB TV'ye tartışma anını şu sözlerle anlattı: "Marcao o pozisyonda direkt ayağımı kırmaya yönelik hamle yaptı. Niyeti kötüydü.Allah'tan takım arkadaşlarım beni sakinleştirdi."SARI-KIRMIZILILARIN kaptanı Arda Turan 2 ay sonra sahaya çıkarken kayıpları oynadı.35 yaşındaki oyuncu, F.Bahçe karşısında 84'te oyuna girerken %60 pas isabetinde kaldı. Ayrıca 1 kez ikili mücadeleye giren Arda onu da kaybederken görüntüsü ile de sosyal medyadayorumlarına neden oldu.kariyerine ikinci kez adım atan Bafetimbi Gomis'in derbi suskunluğu sürüyor. Mostafa Mohamed'in yokluğunda formanın tek sahibi olan Fransız oyuncu, Süper Lig kariyerinde karşı karşıya geldiği 20 takımın 18'ine gol attı.G.SARAY taraftarı Kadıköy yenilgisi sonrasında teknik heyetin ipini sosyal medyada çekti. Sarı-kırmızılı futbolseverler takımın özellikle savunma ağırlıklı futbol oynamasını eleştirirken, Torrent'in oyun tarzının da G.Saray'a yakışmadığı görüşünde birleşti.