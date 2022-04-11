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Giriş Tarihi: 11.4.2022

Durum hiç normal değil

MEHMET ÖZCAN
Durum hiç normal değil

“İkinci yarıda güzel baskı yapıyorduk. Onların attığı gol değişik ve komikti. Benim için bir sonraki başkan kim olur önemli değil. Ben kalan 6 maçı kazanmaya çalışacağım.”

Galatasaray'daki kariyeri için kritik bir maça çıkan Domenec Torrent, performansı ile hayal kırıklığı yarattı. Taraftarın sosyal medyada yerden yere vurduğu Katalan teknik adam ise karşılaşmanın dengeli geçtiğini belirtti. Mücadelenin ilk yarısında Fenerbahçe'nin sadece iki pozisyon yakaladığını belirten Torrent, "İkinci yarıda güzel baskı yapıyorduk. Onların attığı gol değişik ve komikti. Bizim oyuncumuzdan sekti. Sonra onların oyuncusuna geldi. Şans eseri bile diyebiliriz" dedi.

'TÜRKİYE'DE KAZANMAKTAN BAŞKA PROJE YOK'
Galatasaray adına bu sezon yaşananların normal olmadığını da sözlerine ekleyen Torrent, seçim süreci için ise şunları söyledi: "Benim için bir sonraki başkan kim olur önemli değil. Ben kalan 6 maçı kazanmaya çalışacağım. Belki hoşumuza giden, belki gitmeyen şeyler olur. Nasıl oynamak istediğimiz belli. Nasıl oyuncular istediğimiz belli. Benim Türkiye'de gördüğüm, bir sonraki maçı kazanmaktan başka bir proje olmuyor. Burada çok mutluyum. Ben ve ekibimin işi maç kazanmak. Yapabileceğim bir şey yok, işim belli."



KARAOĞLAN'A BÜYÜK TEPKİ
G.SARAY cephesi maçın 62. dakikasında Kerem'e yapılan müdahalede kırmızı kart bekledi. F.Bahçe yedek kulübesinin önünde İrfan Can Kahveci'nin, Kerem Aktürkoğlu'na tabanı ile yaptığı müdahale sonrasında gelen sarı kart kararı, sarı-kırmızılı cephede tepkiye neden oldu. Hakem Atilla Karaoğlan'ı eleştiren taraftarlar, F.Bahçe'nin 10 kişi kalması gerektiğinin altını çizdi. Hafta boyunca sakatlığı nedeniyle durumu merak edilen Kerem, maça ilk 11'de başlarken performansı ise hayal kırıklığı yarattı.

MERT HAKAN-MARCAO GERGİNLİĞİ
KARŞILAŞMANIN 56. dakikasında F.Bahçe hızlı hücuma çıkarken Marcao, Mert Hakan Yandaş'tan önce topa dokundu ve top taca giderken Mert Hakan da yerde takla attı.... Ancak sonrasında Mert Hakan Yandaş, Marcao'nun üzerine yürümek isteyince saha karıştı. Araya önce G.Saraylı Nelsson girerken olayların sonunda Mert Hakan sarı kart gördü.



'ALLAH'TAN BENİ SAKİNLEŞTİRDİLER'
Mert Hakan maç sonrası FB TV'ye tartışma anını şu sözlerle anlattı: "Marcao o pozisyonda direkt ayağımı kırmaya yönelik hamle yaptı. Niyeti kötüydü. Kendimi tutmam gerekiyordu ama o an beyne oksijen gitmiyor. Allah'tan takım arkadaşlarım beni sakinleştirdi."

'ARDA ÇOKTAN JÜBİLE YAPMIŞ'
SARI-KIRMIZILILARIN kaptanı Arda Turan 2 ay sonra sahaya çıkarken kayıpları oynadı. En son 6 Şubat 2022'de Alanya maçında sadece 1 dakika forma yüzü gören 35 yaşındaki oyuncu, F.Bahçe karşısında 84'te oyuna girerken %60 pas isabetinde kaldı. Ayrıca 1 kez ikili mücadeleye giren Arda onu da kaybederken görüntüsü ile de sosyal medyada "Arda çoktan jübile yapmış" yorumlarına neden oldu.

GOMIS DERBILERDE DÖKÜLÜYOR
G.SARAY kariyerine ikinci kez adım atan Bafetimbi Gomis'in derbi suskunluğu sürüyor. Mostafa Mohamed'in yokluğunda formanın tek sahibi olan Fransız oyuncu, Süper Lig kariyerinde karşı karşıya geldiği 20 takımın 18'ine gol attı. Gomis'in gol atamadığı iki takım ise F.Bahçe ve Beşiktaş oldu. Deneyimli isim 3 F.Bahçe maçı ile 2 Beşiktaş karşılaşmasında ağları bulamadı.

TORRENT&TAYLAN HEDEFTE
G.SARAY taraftarı Kadıköy yenilgisi sonrasında teknik heyetin ipini sosyal medyada çekti. Sarı-kırmızılı futbolseverler takımın özellikle savunma ağırlıklı futbol oynamasını eleştirirken, Torrent'in oyun tarzının da G.Saray'a yakışmadığı görüşünde birleşti. Ayrıca ilk golde Zajc'ı takip etmeyen Taylan Antalyalı da maç performansı ile taraftarın tepkisini çeken bir diğer isim oldu.

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