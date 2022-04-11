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Giriş Tarihi: 11.4.2022

Mekânın sahibi geri geldi!

Mekânın sahibi geri geldi!

Konyaspor’un kaybettiği haftada eline geçen fırsatı kaçırmak istemeyen sarılacivertliler ilk yarıda Zajc, ikinci 45’te de Serdar Dursun’la sonuca gitmeyi bildi

6 HAFTADA 5 GOLE KATKI
Süper Lig'de bu sezon en fazla maçın ilk golünü atan Fenerbahçe oyuncusu konumundaki Miha Zajc (5), 4 yıl önceki kimliğini yakaladı. Muslera'yı 15 metreden avlayıp 8. kez gol sevinci yaşayan Sloven oyuncu, 2018-19'da Empoli formasıyla attığı gol sayısına ulaştı. Zajc, son 6 haftada 4 gol-1 asistle 5 gole katkı verdi.

ZAJC: HER ŞEY HARİKA!
40 isabetli pas ile yüzde 89'luk pas isabeti sağlayan ve bir de gol atan Zajc karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Harika bir maçtı. Başından sonuna kadar oyunu domine ettik. Kontrol tamamen bizdeydi. Taraftara ayrı bir parantez açmak gerek. Bizleri 90 dakika harika desteklediler. Hem sonuç için hem de attığım gol için mutluyum."



TRİBÜNLE KUTLADILAR
İkinci golde sevinç yumağı olan Fenerbahçeli futbolcular karşılaşma sonrası galibiyeti taraftarla kutladı. Saha ortasında üçlü çektiren futbolcular tribünlerle karşılıklı, "İşte böyle her sene böyle" tezahüratını yaptı.

'GOLÜM BENİ BEĞENMEYENLERE'
Mert Hakan'ın pasında Galatasaray ağlarını havalandıran Serdar Dursun bu sezon 10. golüne imza atarken takımda çift haneyi gören tek isim oldu. Maçtan sonra, "Küçükken kahvelerde, kale arkalarında o kadar derbi izledik. Gol atmak da nasip oldu. Benim için Fenerbahçe'de ne işi var diyenler var. Golümü onlara hediye ediyorum" dedi.

BİRİNCİ ADAM!
FENERBAHÇE'DE gelecek sezon Löw'ün yardımcısı olacağı iddialarına her seferinde "Yardımcı hoca olmam" yanıtını veren İsmail Kartal, sahada ortaya koyduğu performansla birinci adamlığını tasdik ediyor. Sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 12 karşılaşmada 27 puan toplayan 60 yaşındaki hoca son 8 karşılaşmasında yenilgi yüzü görmedi. (7G- 1B) Tek beraberliği de 10 kişi kaldığı maçta lider Trabzonspor'a karşı aldı. Kartal'ın Fenerbahçesi Ocak 2022'den bu yana ligin en fazla puan toplayan (27) ve en yüksek gol averajına sahip (+14) takımı oldu. Bu süreçte hiçbir ekip, Kanarya'dan daha fazla galibiyet (8) ya da daha az mağlubiyet (1) yaşamadı.

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