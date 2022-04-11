Mekânın sahibi geri geldi!

Süper Lig'de bu sezon en fazla maçın ilk golünü atan Fenerbahçe oyuncusu konumundaki Miha Zajc (5), 4 yıl önceki kimliğini yakaladı. Muslera'yı 15 metreden avlayıp 8. kez gol sevinci yaşayan Sloven oyuncu, 2018-19'da Empoli formasıyla attığı gol sayısına ulaştı. Zajc, son 6 haftada 4 gol-1 asistle 5 gole katkı verdi.40 isabetli pas ile yüzde 89'luk pas isabeti sağlayan ve bir de gol atan Zajc karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Harika bir maçtı. Başından sonuna kadar oyunu domine ettik. Kontrol tamamen bizdeydi. Taraftara ayrı bir parantez açmak gerek. Bizleri 90 dakika harika desteklediler. Hem sonuç için hem de attığım gol için mutluyum."İkinci golde sevinç yumağı olan Fenerbahçeli futbolcular karşılaşma sonrası galibiyeti taraftarla kutladı. Saha ortasında üçlü çektiren futbolcular tribünlerle karşılıklı, "İşte böyle her sene böyle" tezahüratını yaptı.Mert Hakan'ın pasında Galatasaray ağlarını havalandıran Serdar Dursun bu sezon 10. golüne imza atarken takımda çift haneyi gören tek isim oldu. Maçtan sonra, "Küçükken kahvelerde, kale arkalarında o kadar derbi izledik. Gol atmak da nasip oldu. Benim için Fenerbahçe'de ne işi var diyenler var. Golümü onlara hediye ediyorum" dedi.FENERBAHÇE'DE gelecek sezon Löw'ün yardımcısı olacağı iddialarına her seferindeyanıtını veren İsmail Kartal, sahada ortaya koyduğu performansla birinci adamlığını tasdik ediyor. Sarı-lacivertli takımın başında çıktığı60 yaşındaki hocaTek beraberliği de 10 kişi kaldığı maçta lider Trabzonspor'a karşı aldı.Bu süreçte hiçbir ekip, Kanarya'dan daha fazla galibiyet (8) ya da daha az mağlubiyet (1) yaşamadı.