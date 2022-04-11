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Giriş Tarihi: 11.4.2022 10:31 Son Güncelleme: 11.4.2022 10:37

Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Osayi'den Kerem Aktürkoğlu'na övgü!

Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Osayi’den Kerem Aktürkoğlu’na övgü!

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertli yıldız Bright Osayi - Samuel, açıklamalarda bulundu. İsmail Kartal'ın tercihleri ile ilgili konuşan Osayi, sarı kırmızılı oyuncu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili de övgü dolu ifadeler kullandı. İşte tüm açıklamaları...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertli yıldız Bright Osayi - Samuel, açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın tercihleri ile ilgili konuşan Osayi, sarı kırmızılı oyuncu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili de övgü dolu ifadeler kullandı.

İŞTE OSAYİ'NİN AÇIKLAMALARI:

Maçtan önce de söylediğim gibi biz iyi bir takımız, öz güvenimiz yerinde. Bizim için bu maç aynı performansı göstereceğimiz bir maçtı.

Bütün takım arkadaşlarım son dakikaya kadar elinden geleni yaptı. Taraftar inanılmazdı. İhtiyacımız olan ekstra gücü bize sağladılar. Bizim için güzel bir gündü.

Bek oynadığım için daha dikkatli olmam gerekiyor. Hocamız, çekinmeden özelliklerimi göstermemi istiyor.

"KEREM ÇOK İYİ BİR OYUNCU, İYİ MÜCADELE OLDU"

Kerem'e karşı oynadım bugün. Kendisi çok iyi bir oyuncu, aramızda çok iyi bir mücadele oldu. Her zaman son bölgede final pası en iyi şekilde yapmak istiyorum, bugün de böyle oldu. Hem benim, hem de takım için çok güzel bir gündü.

FKendimi hala ofansif bir oyuncu olarak görüyorum. Genç yaşlardan itibaren oynadığım stil bu. Farklı pozisyonlarda oynamak güzel.

Hocamız sağ bekteki performansımdan memnun ki, oraya koyuyor. Bundan şikayetçi olamam, benim için önemli olan takıma katkı sağlamak. Keyif alıyorum, benim için önemli olan bu, takıma yardımcı olmak ile birlikte.

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Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Osayi'den Kerem Aktürkoğlu'na övgü!
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