Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Osayi’den Kerem Aktürkoğlu’na övgü!

"KEREM ÇOK İYİ BİR OYUNCU, İYİ MÜCADELE OLDU"



Kerem'e karşı oynadım bugün. Kendisi çok iyi bir oyuncu, aramızda çok iyi bir mücadele oldu. Her zaman son bölgede final pası en iyi şekilde yapmak istiyorum, bugün de böyle oldu. Hem benim, hem de takım için çok güzel bir gündü.