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Giriş Tarihi: 11.4.2022 08:32

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de derbi bereketi! İşte kasaya giren para...

VOLKAN DEMİR
Son dakika haberi: Fenerbahçe’de derbi bereketi! İşte kasaya giren para...

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Ligde ikincilik mücadelesi veren sarı-lacivertliler, dev mücadelenin bilet satışından ve stadyumun altındaki iki Fenerium’da taraftarlarının yaptığı alışverişlerden dev bir gelir sağladı. İşte tüm detaylar...

Süper Lig'de sezonun en önemli gecelerinden birine sahne olan F.Bahçe-G.Saray derbisi, ev sahibi ekibin kasasını doldurdu. Satışa sunulan biletler günler önce dakikalar içinde tükenirken, Kadıköy'e akın eden sarı-lacivertli futbolseverler, stadın altındaki iki Fenerium mağazasını da boş bırakmadı ve ürünleri satın alarak takımlarına destek verdiler. Fenerbahçe Kulübü, bilet satışından ve stadın altındaki iki Fenerium'daki ürün satışlarından 20 milyon TL'ye yakın gelir elde etti.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMİ

Öte yandan mücadele için stat içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin uygulandığı görüldü. Maçın başlamasına 4 saat kala stat çevresindeki taraftarlar polis tarafından oluşturulan kontrol noktalarının dışına çıkartıldı. Taraftarlar kontrol noktalarında üst aramaları yapıldıktan alındı.

KALEDEN DOSTLUK MESAJI

Maç öncesi iki takımın kalecisi yeşil sahalarda özlenen görüntüler sergiledi. Başlama vuruşu yapılmadan hemen önce sahada yan yana gelerek sarılan Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır ile Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, tribünlere dostluk mesajı gönderdi.

RESTORAN VE KAFELER KAPALI GİŞE

Fenerbahçe taraftarları, dün Kadıköy'e adeta bayramı yaşattı. Gündüz çok erken saatlerde Ülker Stadı'nın yakınlarında toplanarak derbinin havasına giren sarı-lacivertliler, stadyum çevresindeki kafe ve restoranları da tamamen doldurdu. Mekanlarda derbi maç için rezervasyonlar dolarken, tüm restoranlar kapalı gişeydi

KADIKÖY'DE BOŞ KOLTUK KALMADI...

Ülker Stadyumu'nda dün adeta iğne atsan yere düşmez bir görüntü vardı. Tam 43 bin 842 sarı-lacivertli taraftar dev derbi için Kadıköy'e akın ederken sezon rekoru kırıldı. Statta taraftarlar coşkulu tezahüratlarıyla takımına 90 dakika destek verdi.

YABANCI MADDE YAĞMURU

Galatasaray derbisinde sarılacivertli taraftarlar, sahayı yabancı madde yağmuruna tuttu. Özellikle rakip takım ataklarında ve yapılan faullerde sahaya su bardakları ve çakmak atan taraftarları, ev sahibi ekibin futbolcuları sakinleştirmeye çalıştılar. Van Aanholt da kendisine isabet eden bir maddeyi hakeme teslim etti.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'de derbi bereketi! İşte kasaya giren para...
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