Transfer seferi

Gelecek sezonun transferlerini erkenden bitirmek isteyen Beşiktaş, çalışmalarına hız verdi.Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Sörloth'u gelecek sezon düşünmeyen Alman ekibi, oyuncuyu ilk etapta bonservisiyle satmayı planlıyor. Kartal, Stuttgart forması giyen Atakan Karazor için de görüşmelerde bulunacak.Beşiktaş ayrıca Schalke 04'ten kiraladığı Can Bozdoğan'ın bonservisini almayı planlıyor. 21 yaşındaki oyuncunun 1.8 milyon Euro'luk opsiyonunu 1 milyon Euro'ya düşürmeye çalışan Kartal, Alman idarecilerle de bir araya gelecek.Trabzonspor beraberliğinin ardından Alanya karşısında alınan galibiyet ve sergilenen futbol yüzleri güldürürken, Valerien İsmael'in ekibine analist olarakde dahil oldu. Kirby'nin yanı sıra yardımcı antrenör Adam Murray ve atletik performans antrenörü Jonathan Northeast'in yer aldığı ekibe sezon sonu bir başka atletik performans antrenörü Jack Riley'in katılması bekleniyorBEŞIKTAŞ Teknik Direktörü Valerien İsmael, sportif direktör Ceyhun Kazancı'ya verdiği raporda Domagoj Vida ve Güven Yalçın'ın kalmasını istedi. Fransız hoca; Vida'nın tecrübesi ve üçlü savunmanın ortası için uygunluğu, Güven'in ise hem kanat forvet hem de ileri uçta oynayabilecek yapısı nedeniyle sözleşmelerinin uzatılması gerektiğini belirtti.