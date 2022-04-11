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Giriş Tarihi: 11.4.2022

Transfer seferi

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Transfer seferi

Beşiktaş; Alexander Sörloth, Atakan Karazor ve Can Bozdoğan için resmi temaslara başlıyor. Siyah-beyazlı kulübün profesyonelleri hafta içinde Almanya’ya gidip görüşmelere start verecek

Gelecek sezonun transferlerini erkenden bitirmek isteyen Beşiktaş, çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, golcü listesinde ilk sırada bulunan Trabzonspor'un eski yıldızı Alexander Sörloth için Leipzig'le masaya oturacak. Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Sörloth'u gelecek sezon düşünmeyen Alman ekibi, oyuncuyu ilk etapta bonservisiyle satmayı planlıyor. Kartal, Stuttgart forması giyen Atakan Karazor için de görüşmelerde bulunacak. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan 25 yaşındaki defansif orta saha, stoperde de görev yapabiliyor. Beşiktaş ayrıca Schalke 04'ten kiraladığı Can Bozdoğan'ın bonservisini almayı planlıyor. 21 yaşındaki oyuncunun 1.8 milyon Euro'luk opsiyonunu 1 milyon Euro'ya düşürmeye çalışan Kartal, Alman idarecilerle de bir araya gelecek.

TEKNİK EKİP GÜÇLENİYOR
BEŞIKTAŞ'TA, Trabzonspor beraberliğinin ardından Alanya karşısında alınan galibiyet ve sergilenen futbol yüzleri güldürürken, Valerien İsmael'in ekibine analist olarak Nathan Kirby de dahil oldu. Kirby'nin yanı sıra yardımcı antrenör Adam Murray ve atletik performans antrenörü Jonathan Northeast'in yer aldığı ekibe sezon sonu bir başka atletik performans antrenörü Jack Riley'in katılması bekleniyor

VİDA VE GÜVEN TAKIMDA KALSIN
BEŞIKTAŞ Teknik Direktörü Valerien İsmael, sportif direktör Ceyhun Kazancı'ya verdiği raporda Domagoj Vida ve Güven Yalçın'ın kalmasını istedi. Fransız hoca; Vida'nın tecrübesi ve üçlü savunmanın ortası için uygunluğu, Güven'in ise hem kanat forvet hem de ileri uçta oynayabilecek yapısı nedeniyle sözleşmelerinin uzatılması gerektiğini belirtti.

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