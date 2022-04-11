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Giriş Tarihi: 11.4.2022 13:50

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final heyecanı devam ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Çeyrek Final heyecanı devam ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final heyecanı kaldığı yerden devam ediyor... Çeyrek final ikinci maçları yarın oynanacak Bayern Münih-Villarreal ve Real Madrid-Chelsea maçları ile başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ikinci maçları yarın oynanacak Bayern Münih-Villarreal ve Real Madrid-Chelsea maçları ile başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ikinci maçlarının heyecanı yarın ve 13 Mart Çarşamba günü oynanacak 4 müsabaka ile yaşanacak. Bu karşılaşmalar sonrası turnuvada yarı finale yükselecek 4 takım belli olacak.

Son 16 turunda Avusturya temsilcisi Salzburg'u rahat geçen Bayern Münih, çeyrek final ilk maçında deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Villerreal'i konuk edecek. Turnuvanın son şampiyonu Chelsea ise Real Madrid'e konuk olacak. Çeyrek final ilk maçında deplasmanda Kerim Benzama'nın yıldızlaştığı maçta İspanyol temsilcisi rakibini 3-1 mağlup etmişti.

Çeyrek final heyecanı 13 Mart Çarşamba günü oynanacak 2 karşılaşma ile devam edecek. Premier Lig'de şampiyonluk yarışı içerisindeki iki takımdan Manchester City, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği İspanyol Atletico Madrid'e konuk olurken, Liverpool ise ilk maçta deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Portekiz temsilcisi Benfica'yı ağırlayacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak müsabakaların programı şu şekilde:

12 Mart Salı

Bayern Münih - Villarreal

Real Madrid - Chelsea

13 Mart Çarşamba

Atletico Madrid - Manchester City

Liverpool - Benfica

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final heyecanı devam ediyor
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