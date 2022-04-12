AVCI, SÜPER LİG'İN EN ERKEN ŞAMPİYONU OLABİLİR

Trabzonspor, bu hafta konuk edeceği Karagümrük'ü mağlup eder, Fenerbahçe ve Konyaspor da rakiplerine puan kaybederse, ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Spor Toto Süper Lig'de, şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanı Fenerbahçe'ye ait. Sarı-lacivertliler, son olarak Ersun Yanal döneminde, 2013-2014 sezonunun tamamlanmasının 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı.