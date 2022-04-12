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Giriş Tarihi: 12.4.2022 11:54 Son Güncelleme: 12.4.2022 12:01

Abdullah Avcı, Trabzonspor ile rekor tazeleyecek!

İHA
Abdullah Avcı, Trabzonspor ile rekor tazeleyecek!

Spor Toto Süper Lig’de 72 puanla lider konumda bulunan Trabzonspor’un deneyimli teknik adamı Abdullah Avcı, kariyerinin puan rekoru için sahaya çıkıyor. En iyi istatistiğe yakın olan Avcı ve öğrencileri ligde çıktığı 32 maçta 72 puan topladı. İşte tüm detaylar…

Süper Lig'de 72 puanla lider konumda bulunan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük karşısında kariyerinin en yüksek puanına ulaşmak için sahaya çıkacak. Avcı, 2016-2017 sezonunda Başakşehir'in başında 34 maçta 73 puan elde etmişti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1.5 yıla yaklaşan görev süresinde bordo-mavili takımla, teknik adamlık kariyerinin en parlak dönemini geçiriyor. Karadeniz ekibiyle Süper Kupa kazanan 58 yaşındaki Avcı, 10 yıl çalıştırdığı Medipol Başakşehir ile 3 kez kapısından döndüğü Süper Lig şampiyonluğunu da bu sezon Trabzonspor'un başında yaşamaya yakın.

KAZANIRSA REKOR PUANA ULAŞACAK
Abdullah Avcı, 2016-2017 sezonunda Başakşehir ile 34 maçta 73 puan toplamıştı. Trabzonspor, 15 Nisan Cuma günü Fatih Karagümrük karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde puanını 75'e çıkartacak ve böylelikle Avcı da sezon tamamlanmadan teknik adamlık kariyerinin en yüksek puanına ulaşacak.

AVCI, SÜPER LİG'İN EN ERKEN ŞAMPİYONU OLABİLİR
Trabzonspor, bu hafta konuk edeceği Karagümrük'ü mağlup eder, Fenerbahçe ve Konyaspor da rakiplerine puan kaybederse, ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Spor Toto Süper Lig'de, şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanı Fenerbahçe'ye ait. Sarı-lacivertliler, son olarak Ersun Yanal döneminde, 2013-2014 sezonunun tamamlanmasının 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı.

Bordo-mavililerin bu hafta şampiyonluğunu ilan etmesiyle Abdullah Avcı da en erken şampiyon olan yerli teknik adam olarak adını Türk futbol tarihine yazdıracak.

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Abdullah Avcı, Trabzonspor ile rekor tazeleyecek!
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