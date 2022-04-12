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Giriş Tarihi: 12.4.2022 09:40

Antalyaspor mağlubiyeti unuttu! 10 maçtır…

İHA
Antalyaspor mağlubiyeti unuttu! 10 maçtır…

Spor Toto Süper Lig’in Akdeniz temsilcilerinden Antalyaspor, teknik direktörü Nuri Şahin’in önderliğinde doludizgin ilerliyor. Kendi evinde Hatayspor’u 4-1 mağlup eden kırmızı beyazlı ekip yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. İşte tüm detaylar…

FT Antalyaspor, sahasında Hatayspor'u 4-1 mağlup ederek, ligde yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.
Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda iyi bir ivme yakalayan Antalyaspor, 32. hafta mücadelesinde sahasında Hatayspor'u, Naldo, Luiz Adriano ve Wright'ın attığı (2) gollerle 4-1 mağlup etti. Bu skorla güney ekibi puanını 47 yaptı ve ligde 9. sıraya yükseldi.

Kırmızı-beyazlılar son 10 haftada ise ciddi bir yenilmezlik serisi yakaladı. Kırmızı-beyazlılar; Gaziantep FK, Beşiktaş ve Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalırken, Fatih Karagümrük'ü 3-0, Yeni Malatyaspor'u 2-1, DG Sivasspor ile Medipol Başakşehir'i 1-0 , GZT Giresunspor'u 4-1, Altay'ı 2-1 ve Hatayspor'u 4-1 mağlup etti. Bu 10 karşılaşmada Antalyaspor, kalesinde sadece 4 gol gördü ve 24 puan topladı. Kırmızı - beyazlılar farklı galibiyeti soyunma odasında teknik heyet ve yönetimle birlikte kutladı.


Ligin 33. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarına başlayacak.

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Antalyaspor mağlubiyeti unuttu! 10 maçtır…
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