Derbinin ödülü kontrat

Sezon başında gönderilecekler listesinde yer alan Miha Zajc yükselişiyle yeni sözleşmeyi de kaptı. Galatasaray derbisinde perdeyi açan isim olan ve son 6 lig maçında 4 gol atan Sloven orta saha, bununla birlikte koşu mesafesi gibi verilerde takımın en iyilerinden biri olarak dikkat çekti. 27 yaşındaki oyuncunun performansı Fenerbahçe yönetimini de harekete geçirdi.Fenerbahçe'deSloven oyuncuya zam da yapılacak.Ancak başarılı oyuncununFenerbahçe ile yolunadevam etmeyi çok istediği gelenhaberler arasında. Taraftarın gösterdiğisevgiden memnun olanfutbolcunun,dediği öğrenildi.2018-19 sezonunda dönemin sportif direktörü Comolli, Zajc'ı "1 yıldır takip ediyorduk, kaçırmak istemedik" diyerek F.Bahçe'ye kazandırmıştıenerbahçe'de sezonun en flaş isimlerinden Miha Zajc, performasıyla büyülemeye devam ediyor. Derbinin kilidini açan Sloven orta saha, 2018-19'da dönemin sportif direktörü Damien Comolli'nin 'Kendisini 1 yıldır takip ediyorduk. Şansımız doğunca kaçırmak istemedik' sözleriyle Empoli'den alınmış, geçen süre zarfında Genoa'ya kiralık gidip kendini geliştirmişti.8 golle ligin en skorer ikinci orta sahası olan Zajc, golleriyle takımına da 8 puan kazandırdı.UĞUR CEM