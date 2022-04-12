Derbinin ödülü kontrat

Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi 2023’te bitecek Sloven futbolcunun menajerleri, 2+1 yıllık yeni teklife sezon sonu cevap verecek. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu takımda kalmaya sıcak bakıyor
Sezon başında gönderilecekler listesinde yer alan Miha Zajc yükselişiyle yeni sözleşmeyi de kaptı. Galatasaray derbisinde perdeyi açan isim olan ve son 6 lig maçında 4 gol atan Sloven orta saha, bununla birlikte koşu mesafesi gibi verilerde takımın en iyilerinden biri olarak dikkat çekti. 27 yaşındaki oyuncunun performansı Fenerbahçe yönetimini de harekete geçirdi. Sözleşmesi 30 Haziran2023'te bitecek Zajc'a 2+1 yıllıkyeni sözleşme önerildi.
ÜCRETİNE ZAM DA YAPILACAK
Fenerbahçe'de 1 milyon Eurocivarında bir kazancı olanSloven oyuncuya zam da yapılacak.Futbolcunun menajerleri,kesin cevabı sezon sonundavermek istediklerini yönetimebildirdi. Ancak başarılı oyuncununFenerbahçe ile yolunadevam etmeyi çok istediği gelenhaberler arasında. Taraftarın gösterdiğisevgiden memnun olanfutbolcunun, "Bu takımda oynamakiçin ayrı kalmayı göze aldım.Çok mücadele ettim. Şu anher şey güzel. Çok iyi bir uyumyakaladık" dediği öğrenildi.
COMOLLİ'NİN HEDİYESİ
2018-19 sezonunda dönemin sportif direktörü Comolli, Zajc'ı "1 yıldır takip ediyorduk, kaçırmak istemedik" diyerek F.Bahçe'ye kazandırmıştı Fenerbahçe'de sezonun en flaş isimlerinden Miha Zajc, performasıyla büyülemeye devam ediyor. Derbinin kilidini açan Sloven orta saha, 2018-19'da dönemin sportif direktörü Damien Comolli'nin 'Kendisini 1 yıldır takip ediyorduk. Şansımız doğunca kaçırmak istemedik' sözleriyle Empoli'den alınmış, geçen süre zarfında Genoa'ya kiralık gidip kendini geliştirmişti. Sezon başındaPereira'nın isteğiyle takımda tutulan27 yaşındaki futbolcu, İsmail Kartal ilebirlikte ilk 11'in değişmez futbolcusuoldu. 8 golle ligin en skorer ikinci orta sahası olan Zajc, golleriyle takımına da 8 puan kazandırdı.
UĞUR CEM