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Giriş Tarihi: 12.4.2022

Derbinin ödülü kontrat

VOLKAN DEMİR
Derbinin ödülü kontrat

Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi 2023’te bitecek Sloven futbolcunun menajerleri, 2+1 yıllık yeni teklife sezon sonu cevap verecek. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu takımda kalmaya sıcak bakıyor

Sezon başında gönderilecekler listesinde yer alan Miha Zajc yükselişiyle yeni sözleşmeyi de kaptı. Galatasaray derbisinde perdeyi açan isim olan ve son 6 lig maçında 4 gol atan Sloven orta saha, bununla birlikte koşu mesafesi gibi verilerde takımın en iyilerinden biri olarak dikkat çekti. 27 yaşındaki oyuncunun performansı Fenerbahçe yönetimini de harekete geçirdi. Sözleşmesi 30 Haziran 2023'te bitecek Zajc'a 2+1 yıllık yeni sözleşme önerildi.

ÜCRETİNE ZAM DA YAPILACAK
Fenerbahçe'de 1 milyon Euro civarında bir kazancı olan Sloven oyuncuya zam da yapılacak. Futbolcunun menajerleri, kesin cevabı sezon sonunda vermek istediklerini yönetime bildirdi. Ancak başarılı oyuncunun Fenerbahçe ile yoluna devam etmeyi çok istediği gelen haberler arasında. Taraftarın gösterdiği sevgiden memnun olan futbolcunun, "Bu takımda oynamak için ayrı kalmayı göze aldım. Çok mücadele ettim. Şu an her şey güzel. Çok iyi bir uyum yakaladık" dediği öğrenildi.

COMOLLİ'NİN HEDİYESİ
2018-19 sezonunda dönemin sportif direktörü Comolli, Zajc'ı "1 yıldır takip ediyorduk, kaçırmak istemedik" diyerek F.Bahçe'ye kazandırmıştı
Fenerbahçe'de sezonun en flaş isimlerinden Miha Zajc, performasıyla büyülemeye devam ediyor. Derbinin kilidini açan Sloven orta saha, 2018-19'da dönemin sportif direktörü Damien Comolli'nin 'Kendisini 1 yıldır takip ediyorduk. Şansımız doğunca kaçırmak istemedik' sözleriyle Empoli'den alınmış, geçen süre zarfında Genoa'ya kiralık gidip kendini geliştirmişti. Sezon başında Pereira'nın isteğiyle takımda tutulan 27 yaşındaki futbolcu, İsmail Kartal ile birlikte ilk 11'in değişmez futbolcusu oldu. 8 golle ligin en skorer ikinci orta sahası olan Zajc, golleriyle takımına da 8 puan kazandırdı.
UĞUR CEM

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Derbinin ödülü kontrat
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