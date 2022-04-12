Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe’den MHK’ya sert tepki! “Bu ayıp hepimizindir!”
Giriş Tarihi: 12.4.2022 13:28 Son Güncelleme: 12.4.2022 13:33

Fenerbahçe’den MHK’ya sert tepki! “Bu ayıp hepimizindir!”

AA
Fenerbahçe’den MHK’ya sert tepki! “Bu ayıp hepimizindir!”

Spor Toto Süper Lig’de son haftalardaki çıkışına devam eden Fenerbahçe, Merkez Hakem Kurulunun (MHK) görevine devam etmesine tepki gösterdi. İşte açıklamanın tamamı…

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) görevine devam etmesine tepki gösterdi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, TFF'nin Süper Lig'de görev alan 13 hakemin görevine 8 Mart'ta son verdiği hatırlatılarak, "O günden bugüne geçen 36 günde; garip hakem atamalarına, artan hakem hatalarına, kural hatalarına, kulüplerin açıklama ve tepkilerine, Tahkim Kurulunun verdiği karara ve Türkiye Futbol Federasyonu başkanının istifasına rağmen Merkez Hakem Kurulu hiçbir şey olmamışçasına, tüm bu kaos yaşanmamışçasına görevine devam etmektedir. Sorumluluk, sadece Türk futbolunun içerisinde bulunduğu paradokslara rağmen istifa etmeyen MHK'nin değil, bunu sorgulamayan, yaşananları reddetmeyen, takip etmeyen, 'nasıl' diye sormayan herkesindir!
Bu ayıp hepimizindir!" ifadelerine yer verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Cem Yılmaz ve eski aşkı Serenay Sarıkaya'nın havuz görüntüleri davalık olmuştu! Mahkeme kararını verdi!
SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi artışı ne kadar olacak? Emeklilerin gözü Kabine Toplantısı kararlarına çevrildi!
Küçük kız Kinder sürpriz çikolatasının kurbanı! Gözü yaşlı kalan annenin sözleri yürekleri dağladı
Son dakika haberi: Prof. Dr. Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti!
'Her şey çok güzel olacak' dedi borcu ikiye katladı! İşte İBB'nin iflas raporu
Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ A Haber'de
İstanbul'da SON DAKİKA deprem haberi: AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu: Karadeniz'de korkutan deprem!
Son dakika: Kobani soruşturmasıyla ilgili 46 kişiye gözaltı! Aralarında HDP'li yöneticiler var
Avrupa’da kritik yol ayrımı: Şimdiden yarı yarıya eridi!
Kıdem tazminatında Sağlık raporu detayı! İşte 10 soruda merak edilenler
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe’den MHK’ya sert tepki! “Bu ayıp hepimizindir!”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA