Güçlenerek yola devam

Çebi: Öz kaynaklarımızı gözeterek, yarışmacı karakterimizden taviz vermeden ilerleyeceğiz
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp dergisindeki yazısında yeni hocaları Valerien İsmael'den bahsetti. "Beşiktaş taraftarınınteknik direktörümüzedestek olacağına inancımtamdır" diyen Çebi, "Finansal şartlarımıza uygun, disiplinli, hırslı yapısı ve futbol bilgisiyle yeni teknik direktörümüz Valerien İsmael olmuştur. Öz kaynaklarımızı gözeterek, futbol akademimizi güçlendirmeye devam ederek, yarışmacı karakterimizden taviz vermeden, finansal disiplinimizi koruyarak ilerlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.