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Giriş Tarihi: 12.4.2022

Güçlenerek yola devam

Güçlenerek yola devam

Çebi: Öz kaynaklarımızı gözeterek, yarışmacı karakterimizden taviz vermeden ilerleyeceğiz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp dergisindeki yazısında yeni hocaları Valerien İsmael'den bahsetti. "Beşiktaş taraftarının teknik direktörümüze destek olacağına inancım tamdır" diyen Çebi, "Finansal şartlarımıza uygun, disiplinli, hırslı yapısı ve futbol bilgisiyle yeni teknik direktörümüz Valerien İsmael olmuştur. Öz kaynaklarımızı gözeterek, futbol akademimizi güçlendirmeye devam ederek, yarışmacı karakterimizden taviz vermeden, finansal disiplinimizi koruyarak ilerlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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