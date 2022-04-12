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Giriş Tarihi: 12.4.2022 12:28

Hollanda'da Orkun Kökçü fırtınası! 15 gole doğrudan...

İHA
Hollanda’da Orkun Kökçü fırtınası! 15 gole doğrudan...

Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord forması giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü, performansıyla dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor. Yetenekli futbolcu bu hafta oynanan Heracles mücadelesinde takımının ilk golünü attı. İşte tüm detaylar…

Hollanda 1. Lig ekiplerinden Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, ligde bu hafta oynanan Heracles karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı ve 76 dakika sahada kaldı. Müsabakanın 76. dakikasında yerini Jorrit Hendrix'e bırakan milli oyuncu, sahada kaldığı süre boyun

Ayrıca sergilediği futbolla göz doldururken takımının ilk golünü kaydetti. Feyenoord, ligde Ajax ve PSV Eindhoven'ın ardından 61 puanla 3. sırada yer alıyor.

BU SEZON LİGDE 7 GOL, 8 ASİST İLE OYNUYOR
U21 klasmanından itibaren Türkiye Milli Takımı'nın formasını giyen milli oyuncu, bu sezon Feyenoord forması ile ligde 28 maça çıktı. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandıran Kökçü, 8 de asist yaparak takımı adına 15 gole direk katkı yapmış oldu.

Öte yandan Feyenoord ile bu sezon 8 kez de UEFA Avrupa Konferans Ligi maçına çıkan orta saha oyuncusu, geçtiğimiz hafta Slavia Prag ile 3-3 berabere kaldıkları maçta takımının 3. golünü atarak bu sezon Avrupa'da 2. golünü kaydetmiş oldu.

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Hollanda'da Orkun Kökçü fırtınası! 15 gole doğrudan...
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