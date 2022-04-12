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Giriş Tarihi: 12.4.2022 10:40

İrfan Buz, Stuttgart’ı tribünden takip etti!

DHA
İrfan Buz, Stuttgart’ı tribünden takip etti!

Bundesliga’nın 29. Haftasında oynanan Stuttgart’ın Borussia Dortmund’u konuk ettiği maçı teknik direktör İrfan Buz özel davetli olarak tribünden seyretti. Ligde kalma mücadelesi veren ev sahibi takımın başkanıyla beraber karşılaşmayı takip eden Buz, flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

Bundesliga'nın 29'uncu hafta mücadelesinde Stuttgart'ın Borussia Dortmund'u ağırladığı maçı teknik direktör İrfan Buz, Stuttgart Başkanı Claus Vogt'un özel davetlisi olarak tribünden izledi. Maç sonunda ikili fotoğraf çekilirken, Bundesliga'da kalma mücadelesi veren Alman ekibinin patronu Vogt, Buz ile fikir alışverişinde bulundu.


İrfan Buz, Stuttgart Başkan Claus Vogt'un davetlisi olarak mücadeleyi takip etmesiyle ilgili olarak, "Sayın Claus Vogt futbola dair sık sık görüştüğüm bir isim. Stuttgart, Bundesliga'da zorlu bir dönem içerisinde. Böyle bir zamanda kendisinin davetiyle Dortmund maçını birlikte izledik. Hem karşılaşmaya, hem de futbola dair her zamanki gibi bir sohbetimiz oldu. Bu süreçte zaten Avrupa'da mümkün olduğunca kendimize pay çıkarabileceğimiz önemli maçları canlı izlemeye çalışıyorum. Kendisiyle sohbetimiz devam edecek" dedi.

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İrfan Buz, Stuttgart’ı tribünden takip etti!
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