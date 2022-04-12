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Giriş Tarihi: 12.4.2022 20:10

PFDK sevkleri açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

PFDK sevkleri açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri açıklandı. Çirkin-kötü tezahürat ve saha olayları nedeniyle Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe ile Alanyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi.

PFDK sevkleri şöyle:

Hukuk Müşavirliği'nce 12.04.2022 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 09.04.2022 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü'nün 09.04.2022 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi ile müsabaka sonrası ve 11.04.2022 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketler" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü Başkanı FATİH ÖZGÖKÇEN'in aynı müsabaka sonrası ve 11.04.2022 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü futbolcusu AMAR RAHMANOVIC'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 09.04.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-AYTEMİZ ALANYAPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GZT GİRESUNSPOR Kulübü kaleci antrenörü İLKER AVCIBAY'ın 10.04.2022 tarihinde oynanan ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-GZT GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 12.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GZT GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi ONUR DİK'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 12.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 10.04.2022 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-ALTAY Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 10.04.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü futbolcusu RUBEN TIAGO RODRIGUES RIBEIRO'nun 11.04.2022 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 12.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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