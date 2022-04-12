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Giriş Tarihi: 12.4.2022 14:45 Son Güncelleme: 12.4.2022 14:52

Son dakika Beşiktaş haberi: Josef de Souza'dan flaş transfer itirafı! "Para için..."

Son dakika Beşiktaş haberi: Josef de Souza’dan flaş transfer itirafı! Para için...

Son dakika Beşiktaş haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni hocası Valerien Ismael ile iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlıların yıldız futbolcusu Josef de Souza, transfer süreciyle ilgili Portekiz basınına açıklamalarda bulundu. Brezilyalı yıldız, Suudi Arabistan'a transferiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Josef'in açıklamaları...

Spor Toto Süper Lig'de yeni hocası Valerien Ismael ile iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Siyah beyazlıların yıldız futbolcusu Josef de Souza, transfer süreciyle ilgili Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı yıldız, Suudi Arabistan'a transferiyle ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

Josef de Souza açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Porto'dayken son gün beni Portekiz'de bir takıma kiralayabileceklerini söylediler, kabul etmedim. Sadece Brezilya'ya gidersem ayrılabileceğimi söyledim. Çünkü Portekiz'de kalsaydım olmazdı. İçimden antrenman yapmak gelmiyordu.

Kafam Portekiz'de değildi. Fenerbahçe'de Nani ile oynadım. Onunla oynamak karmaşıktı. Fener'de de yanındaydım. Sonra gitmek zorunda kaldı.

"PARA KAZANMAK İÇİN GİTTİM"

Açıkça söylemek gerekirse Suudi Arabistan'a para kazanmak için gittim. Şu an Beşiktaş'ta mutluyum. Yakın zamanda futbolu bırakmak gibi bir niyetim de yok.

En az beş yıl daha futbol oynamak istiyorum. Bunun için özel çalışıyorum. Kişisel bir fizyoterapistim var. Kaç yıl daha Türkiye'de kalırım bilmiyorum. Zaman gösterecek.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Josef de Souza'dan flaş transfer itirafı! "Para için..."
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