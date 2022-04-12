Son dakika: Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı’dan transfer açıklaması!

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, siyah beyazlıların gündemine dair açıklamalarda bulundu.
İşte Ceyhun Kazancı'nın açıklamaları:
Valerien ısmael ile yeni bir döneme başladık. Beşiktaş taraftarı ile Valerien Ismael'in bütünleştiğini görmek bizi mutlu ediyor. Gelecek sezon şampiyon olacak bir kadro kurmak için çalışmalarımız sürüyor.
Hem üreten hem de yarışan bir Beşiktaş yaratmak adına çok detaylı çalışmalar yapıyoruz. Havaalanı transferlerinden ziyade doğru transferleri yapabilmek, üretmek ve satmak çok önemli. Bunun altında da çok detaylı şekilde çalışmak var.
"BEŞİKTAŞ'IN DNA'SINDA ÜRETMEK VAR"
Beşiktaş'ın DNA'sında üretmek, altyapısından isimleri çıkarıp onları bayrak futbolcu yapmak var. Başkanımızın önderliğinde altyapımızdaki şartlarımızı geliştireceğiz.
Hem saha içinde bize katkı verecek hem de maddi anlamda kulübümüze katkı sağlayabilecek isimler için çalışıyoruz. İnşallah bu yaz yapacağımız doğru hamlelerle şampiyonluğun en büyük adayı olan takımımızı yaratacağız.
Hocamız daha yeni geldi. Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde vereceği rapor doğrultusunda hangi isimlerin kalıp hangilerinin gideceği netleşecek. Maddi anlamda kulübümüze uyacak isimlerle yola devam edeceğiz.
Hocamızın gelişiyle yazılım-donanım anlamında yatırımlar yapmaya başladık. Beşiktaş'ı dünya standartlarında yarıştırmak için her şeyi yapıyoruz.
"TARAFTARIMIZ RAHAT OLSUN"
Transferde yıldız potansiyeline sahip olacak isimleri alacağız. Taraftarımız rahat olsun. Sezon başından beri çok kalabalık bir ekip detaylı bir şekilde araştırmalar yapıyor.
"GEDSON YENİDEN SATILABİLİR VE GENÇ"
Gedson Fernandes yeniden satılabilir ve genç, dinamik bir oyuncu. Hem de yıldız statüsünde. Bu gibi oyuncuları inşallah ilerleyen dönemlerde de takımımıza katacağız.
"TEKNİK DİREKTÖR OLMA PLANIM YOK"
Teknik direktör olma gibi bir planım yok. Sportif direktörlük teknik direktörlüğe giden bir yol olmamalı. Önemli olan bu iki pozisyonla ilgili çizgileri doğru şekilde çizebilmek.
"VIDA, GÜVEN, LARIN..."
Vida, Güven ve Larin ile görüşmeler var. Bu isimlerle ilgili hocamızın raporunu bekliyoruz. O çerçevede görüşmeleri ya sonlandıracağız ya da bir üst kademeye geçecek. Bunun için 1-2 hafta daha bekleyeceğiz sanırım.