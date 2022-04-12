Son dakika: Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı’dan transfer açıklaması!

"TARAFTARIMIZ RAHAT OLSUN"

Transferde yıldız potansiyeline sahip olacak isimleri alacağız. Taraftarımız rahat olsun. Sezon başından beri çok kalabalık bir ekip detaylı bir şekilde araştırmalar yapıyor.

"GEDSON YENİDEN SATILABİLİR VE GENÇ"

Gedson Fernandes yeniden satılabilir ve genç, dinamik bir oyuncu. Hem de yıldız statüsünde. Bu gibi oyuncuları inşallah ilerleyen dönemlerde de takımımıza katacağız.

"TEKNİK DİREKTÖR OLMA PLANIM YOK"

Teknik direktör olma gibi bir planım yok. Sportif direktörlük teknik direktörlüğe giden bir yol olmamalı. Önemli olan bu iki pozisyonla ilgili çizgileri doğru şekilde çizebilmek.

"VIDA, GÜVEN, LARIN..."

Vida, Güven ve Larin ile görüşmeler var. Bu isimlerle ilgili hocamızın raporunu bekliyoruz. O çerçevede görüşmeleri ya sonlandıracağız ya da bir üst kademeye geçecek. Bunun için 1-2 hafta daha bekleyeceğiz sanırım.