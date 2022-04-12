Son dakika: Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı’dan transfer açıklaması! Talisca ve Sörloth...

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, siyah beyazlıların gündemine dair açıklamalarda bulundu.
İşte Ceyhun Kazancı'nın açıklamaları:
Valerien ısmael ile yeni bir döneme başladık. Beşiktaş taraftarı ile Valerien Ismael'in bütünleştiğini görmek bizi mutlu ediyor. Gelecek sezon şampiyon olacak bir kadro kurmak için çalışmalarımız sürüyor.
Hem üreten hem de yarışan bir Beşiktaş yaratmak adına çok detaylı çalışmalar yapıyoruz. Havaalanı transferlerinden ziyade doğru transferleri yapabilmek, üretmek ve satmak çok önemli. Bunun altında da çok detaylı şekilde çalışmak var.
"BEŞİKTAŞ'IN DNA'SINDA ÜRETMEK VAR"
Beşiktaş'ın DNA'sında üretmek, altyapısından isimleri çıkarıp onları bayrak futbolcu yapmak var. Başkanımızın önderliğinde altyapımızdaki şartlarımızı geliştireceğiz.
Hem saha içinde bize katkı verecek hem de maddi anlamda kulübümüze katkı sağlayabilecek isimler için çalışıyoruz. İnşallah bu yaz yapacağımız doğru hamlelerle şampiyonluğun en büyük adayı olan takımımızı yaratacağız.
Hocamız daha yeni geldi. Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde vereceği rapor doğrultusunda hangi isimlerin kalıp hangilerinin gideceği netleşecek. Maddi anlamda kulübümüze uyacak isimlerle yola devam edeceğiz.
Hocamızın gelişiyle yazılım-donanım anlamında yatırımlar yapmaya başladık. Beşiktaş'ı dünya standartlarında yarıştırmak için her şeyi yapıyoruz.
"TARAFTARIMIZ RAHAT OLSUN"
Transferde yıldız potansiyeline sahip olacak isimleri alacağız. Taraftarımız rahat olsun. Sezon başından beri çok kalabalık bir ekip detaylı bir şekilde araştırmalar yapıyor.
"GEDSON YENİDEN SATILABİLİR VE GENÇ"
Gedson Fernandes yeniden satılabilir ve genç, dinamik bir oyuncu. Hem de yıldız statüsünde. Bu gibi oyuncuları inşallah ilerleyen dönemlerde de takımımıza katacağız.
"TEKNİK DİREKTÖR OLMA PLANIM YOK"
Teknik direktör olma gibi bir planım yok. Sportif direktörlük teknik direktörlüğe giden bir yol olmamalı. Önemli olan bu iki pozisyonla ilgili çizgileri doğru şekilde çizebilmek.
"VIDA, GÜVEN, LARIN..."
Vida, Güven ve Larin ile görüşmeler var. Bu isimlerle ilgili hocamızın raporunu bekliyoruz. O çerçevede görüşmeleri ya sonlandıracağız ya da bir üst kademeye geçecek. Bunun için 1-2 hafta daha bekleyeceğiz sanırım.
Türk takımlarının Avrupa elemelerinde yaşadığı en büyük problem transferlerin yetişmemesi. Hedefimiz yeni sezonun ilk antrenmanına transferleri hazırlamak. 14 isim gidecek ama 14 oyuncu gelmeyecek. Hedefimiz 5-6-7 transfer.
"ATİBA SİMGE OYUNCULARIMIZDAN BİRİ"
Atiba simge oyuncularımızdan biri. Ailemizden biri, kaptanımız. Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Onu da hocamızın raporu doğrultusunda değerlendireceğiz. Oyunculuğu dışında çok önemli bir karakter. Teknik heyette olabilir mi? Neden olmasın.
Önder Karaveli kulübümüz bünyesinde hala devam ediyor. Kiralık oyuncularımızın hangisinin geri dönebileceğine dair rapor hazırlıyor. Hepsini gidip takip ediyor. Bunu Valerien hocaya sunacağız.
Önder Karaveli çok başarılı bir performans gösterdi. Sezon sonuna kadar devam etmek isterdik ama bunu yapamadık. Sergen Yalçın da Önder Karaveli de Beşiktaş'a zarar vermemek için görevden ayrıldılar.
Sergen Yalçın, Önder hocanın görev almasında ön ayak olan isimdi. Sergen Yalçın'ın görevine devam etmesini istemeyen biri olarak gösterilmek beni üzüyor. Keşke bu projenin merkezinde olmaya devam etseydi.
Ersin ve Rıdvan için yazın resmi teklifler alacağız. Oyuncularla da konuşup son kararımızı vereceğiz.
"SÖRLOTH VE TALISCA..."
Sörloth ve Talisca çok başarılı olmuş isimler. Transferde iki aşama var. Birincisi hocanın tercihi. İkincisi de mali konular. Bu iki konu bir araya gelirse neden olmasın.
Bu iki oyuncu olmasa da benzer şeyler yaşayacağız. Bazı transferlerimiz için 'Kim bu?' denecek ancak sahaya çıktığında bunu görecekler. Çok uzun süredir çalışmalar yapıyoruz. Kendimize güveniyoruz.
Gelecek sezon sportif anlamda bu kulübün çok farklı yerlere gelmesini sağlayacak transferleri mutlaka yapacağız.
Gelecek sezon için her türlü planlamayı yapabilecek bir durumdayız. Hoca konusunda önemli olan nokta kulübümüze uyumlu olmasıydı. Adayların hepsi işin akademik kısmında da yer almasıydı.
Valerien'in 3 dil bilmesi, disiplinli, iş ahlakı olması, taraftarla bütünleşmesi önemliydi. Çok isimle görüştük, birçok hocanın niyeti sezon sonu gelmekti. Ancak elimizde kesinlikle kötünün iyisi kalmadı. Valerien listede önemli isimlerden biriydi.
Valerien de göreve gelirken 8 haftanın kendisi açısından da gelecek sezon planı için çok önemli olacağını söyledi. Larin için de hocamıza danışacağız. Larin bizim çok sevdiğimiz önemli bir figür. Görüşmelerin uzun sürmesi sadece maddi sebepler.
Hocamızla görüşürken maddi kısmı en sona bıraktık. Ortak nokta şuydu; Valerien'in bir listesi var ama listede isim yok. Kendi kriterlerine uyan oyuncuların katılmasını istiyor. U19 takımıyla ilgili de çalışıyor. Beğendiği isimler var. Onları kampa götürecek.
Burayı bir basamak olarak görecek futbolcuları ülkemize kazandırmamız gerekiyor. Böyle olunca bonservis ücreti de ödenir. Bonservis ödemeden transfer yapmak her zaman bir başarı değil. Bizim hedefimiz biraz da böyle oyuncular olacak.
"ISMAEL'İN SÖZLEŞMESİNDE TEK TARAFLI BİR FESİH MADDESİ VAR"
Valerien Ismael'in sözleşmesinde tek taraflı bir fesih maddesi var. Seçimde yeni yönetim gelirse böyle bir karar alır mı bilmiyorum. Tabi bir tazminat maddesi de var. Bunu paylaşmayayım ama daha öncekilere göre çok düşük olduğunu söyleyebilirim.