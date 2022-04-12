Son dakika: Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı’dan transfer açıklaması! Talisca ve Sörloth...

İşte Ceyhun Kazancı'nın açıklamaları:

Valerien ısmael ile yeni bir döneme başladık. Beşiktaş taraftarı ile Valerien Ismael'in bütünleştiğini görmek bizi mutlu ediyor. Gelecek sezon şampiyon olacak bir kadro kurmak için çalışmalarımız sürüyor.

Hem üreten hem de yarışan bir Beşiktaş yaratmak adına çok detaylı çalışmalar yapıyoruz. Havaalanı transferlerinden ziyade doğru transferleri yapabilmek, üretmek ve satmak çok önemli. Bunun altında da çok detaylı şekilde çalışmak var.