Son dakika: Galatasaray’da Torrent için karar verildi! İşte yenilginin sebepleri...

Süper Lig'de 20. haftanın ardından Galatasaray'da Domenec Torrent, Fenerbahçe'de ise İsmail Kartal aynı günlerde göreve getirilmişti. İki hoca ezeli rakiplerin başına geçtiğinde puan tablosunda Fenerbahçe 32, Galatasaray 27 yazıyordu.
Ligin 32. haftasında sarı-lacivertliler derbide 2-0 mağlup ettiği sarı-kırmızılı takımla arasındaki puan farkını 18'e çıkardı. 12 maçlık bu periyotlar dikkate alındığında İsmail Kartal dışında Kasımpaşa'nın hocası Sami Uğurlu ve Alanyaspor'u çalıştıran Farioli de meslektaşları Torrent'e fark attı.
4 galibiyet-2 beraberlik-6 yenilgi ile ligde 14 puan toplayan Katalan hocanın puan ortalaması 1.16. Kredisini tüketen Torrent'in 6 maç sonra takıma veda etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Adaylardan Metin Öztürk yerli hamle yapmanın, Eşref Hamamcıoğlu ise Fransız ekolü ile yola çıkmanın planlarını yapıyor.
KADIKÖY'DE HATALAR ZINCİRİ
Aslan, Kadıköy'de 6 yıl sonra kaybederken takımın performansı ise hayal kırıklığı yarattı. İşte Kadıköy'deki yenilginin sebepleri:
BARÇA CİDDİYETİ YOKTU
Avrupa Ligi'ne veda edince hedefsiz kalan sarıkırmızılı takım, Barcelona maçlarına hazırlandığı ciddiyetle Fenerbahçe derbisine çıkmadı. Oyuncular Florya'da fazla rahat bırakıldı ve takıma dev mücadele öncesi iki gün izin verildi.
TORRENT UYUDU KALDI
Takımını derbiye iyi hazırlamayan Torrent, oyuna müdahale etmekte de geç kaldı. Sahada dökülen Cicaldau'ya 74 dakika sabreden İspanyol çalıştırıcının, Halil Dervişoğlu hamlesi geldiğinde ise iş işten geçmişti. Kurtarıcı olarak Arda'nın girmesini kimse çözemedi.
PERŞEMBE RAKİP DİNAMO KİEV
Yeni Malatya ile pazartesi karşılaşacak G.Saray, bu hafta içinde Dinamo Kiev ile hazırlık maçı oynayacak. Aslantepe'de perşembe günü 17.00'de başlayacak maçın geliri, Ukrayna'da savaşta zor durumda kalmış çocuklara bağışlanacak.