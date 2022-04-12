Brezilya'da oynanan Nova Venecia - Desportiva ES maçında skandal bir olay yaşandı. Kameralar, Rafael Soriano'nun hakem Arthur Gomes Rabelo ile olan tartışmasına müdahale eden kadın çizgi hakemi Marcielly Netto'ya saldırdığı şok edici anı kaydetti.
Teknik direktör Soriano, hakemin korner pozisyonunda devreyi bitirmesi üzerine tartışma çıkarırken araya giren kadın hakem Netto'ya kafa attı.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Saldırgan için örnek ceza talep etmeleri için Espírito Santo Futbol Federasyonu, Brezilya Futbol Konfederasyonu ve Spor Adalet Divanı'na mektup göndereceğimizi bildiririz" denildi.
Teknik direktör kadın hakeme kafa attı! Brezilya'da skandal...