İNKARI YETERLİ OLMADI

Soriano'nun kulübü Desportivo Ferroviaria, kısa bir süre sonra teknik direktörün saldırıyı inkar etmesi ve aynı zamanda kişisel antrenör olarak çalışan Netto'nun kadın olduğu gerçeğini durumdan yararlanmak için kullandığını iddia ederek Soriano'nun görevden alındığını duyurdu.