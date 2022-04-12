Trabzonspor evinde rakiplerine geçit vermiyor

Spor Toto Süper Lig'de, 72 puanla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, şampiyonluk için gün sayıyor. Geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında oynadığı 22 maçta rakiplerine boyun eğmedi.



BU SEZON SAHASINDA RAKİPLERİNE GEÇİT VERMEDİ



Trabzonspor, 2021-2022 sezonunda sahasında oynadığı maçlarda rakiplerine geçit vermedi. Bordo-mavililer bu sezon evinde oynadığı 16 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi bu sezon evinde yenilmeyen tek takım olma unvanını elinde bulundururken, Fatih Karagümrük, Antalyaspor ve Altay maçlarını kayıpsız geçmesi halinde evinde sezonu yenilgisiz kapatmış olacak.



EVİNDE SON İSTANBUL TAKIMINI AĞIRLAYACAK



Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Bu sezon evinde son kez bir İstanbul takımıyla karşılaşacak olan bordo-mavililer bu sezon İstanbul takımlarına geçit vermedi. Karadeniz ekibi, iç sahada ve dış sahada İstanbul takımlarıyla bu sezon oynadığı 10 karşılaşmada, 6 galibiyet, 4 beraberlik alarak hanesine 22 puan yazdırdı.

Trabzonspor, evinde İstanbul takımlarına karşı bu sezon yaptığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer evinde Galatasaray ile 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe'yi ise 3-1 mağlup etti. Başakşehir ile 0-0, Beşiktaş ile de 1-1 berabere kalan Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etmişti.