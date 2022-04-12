Trabzonspor’da B planı Kouassi

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Nwakaeme'nin son haftalardaki düşen formu nedeniyle gözler yedek kulübesine çevrildi. Son maçlarda daha fazla süre bulan Jean Kouassi takıma adapte olurken, cuma günü oynanacak Karagümrük karşılaşması öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı'nın alternatifleri arasına girdi.

İlk 11'deki yerini korumak isteyen Nwakaeme'nin bu haftaki performansıyla daha iyi bir görüntü ortaya koyması beklenirken, teknik ekibin de böyle bir değişimi kendi içerisinde değerlendireceği öğrenildi. Devre arasında Çin ekibi Wuhan Zall'dan alınan 27 yaşındaki Kouassi, bordo- mavili forma ile ligde 6, kupada ise 2 maçta şans bulurken tek golünü Türkiye Kupası'nda 2-1'lik Denizlispor mücadelesinde kaydetmişti.

TARAFTAR AÇIK İDMAN İSTİYOR

Gaziantep FK ile oynanan maçta alınan beraberliğe rağmen gecenin geç saatlerinde havalimanına akın eden taraftarlar, Karagümrük maçı öncesinde takıma daha büyük moral için açık idman istiyor. Taraftarlar, "Vira deyip yelken olmaya geliyoruz" diyerek teknik direktör Abdullah Avcı'dan statta seyirciye açık bir antrenman yapılmasını talep etti.

TRABZON'A İZİN MORALİ

Bu arada Abdullah Avcı, bordo- mavili takıma dün izin verdi. Trabzon'daki güzel havayı fırsat bilen oyuncular, şehirde gezme imkânı buldu. Aileleriyle bol bol vakit geçiren ve stras atan futbolcular da kalan haftalar için moral depoladı. Abdullah Avcı da hedefine ulaştı.

SOLDA İSTİKRARI BULAMADI

Ligde sadece iki maç üst üste aynı kadro ile çıkabilen Trabzon'da her maç önemli değişimler yaşanıyor. Uğurcan Çakır, Nwakaeme ve Visca istikrarlı isimler olarak öne çıkarken sol bekte toplam 7 farklı isim oynadı.