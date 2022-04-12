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Giriş Tarihi: 12.4.2022 23:58 Son Güncelleme: 13.4.2022 00:07

Villarreal zoru başardı! Bayern Münih'i Şampiyonlar Ligi'nden elendi...

Villarreal zoru başardı! Bayern Münih’i Şampiyonlar Ligi’nden elendi...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Villarreal, 1-0 kazandığı ilk maçın ardından Bayern Münih ile 1-1 berabere kaldı ve Alman devini turnuvanın dışına itti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde Villarreal, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Bayern Münih ile 1-1 berabere kaldı ve yarı finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Bayern Münih, Villarreal'i ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Alman ekibi, 52'nci dakikada Robert Lewandowski'nin attığı gol ile karşılaşmada 1-0 öne geçti.

Villarreal, 88'inci dakikada Samuel Chukwueze'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 1-1 sonuçlandı ve Villarreal, yarı finale adını yazdırdı.

Villarreal'in yarı finaldeki rakibi, Benfica-Liverpool eşleşmesinin galibi olacak. Bu eşleşmede ilk maçı Liverpool, deplasmanda 3-1 kazanmıştı.

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Villarreal zoru başardı! Bayern Münih'i Şampiyonlar Ligi'nden elendi...
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