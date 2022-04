Yeşil sahada amigo terörü! Rakip de saldırdı…

Denizli 1. Amatör Küme C Grubu takımlarından Tavas Birlikspor, Tavas İlçe Stadı'nda oynanan erteleme maçında Bozkurt Belediyespor'u ağırladı. Konuk ekip, maçın 32. dakikasında Mücahit Savur'un attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Grupta zirve mücadelesi veren iki takımın mücadelesi, sahaya atılan yabancı maddeler ve küfürlü tezahüratlar nedeniyle baştan sonra gergin geçerken, müsabakanın bitiş düdüğünün ardından yaşanan olaylar ise spora gölge düşürdü.



GENÇ FUTBOLCUYU KOVALAYIP BURNUNU KIRDI

Ev sahibi Tavas Birlikspor'un bazı taraftarları, bitiş düdüğüyle birlikte sahaya inerek Bozkurt Belediyesporlu futbolcuları kovalamaya başladı. Ev sahibi ekibin oyuncularının da karıştığı kavgada Bozkurt Belediyesporlu futbolcular tartaklanırken, 18 yaşındaki Mehmet Eşbak'ın burnu ise kendisini sahanın dışına kadar kovalayan amigonun attığı yumrukla kırıldı. Kanlar içinde yerde kalan Eşbak, kendisini amigo şiddetinden korumaya çalışırken, bu kez de 11 numaralı rakip oyuncunun kramponla başına vurması ve vücuduna tekme atmasıyla sarsıldı.



POLİS HAVAYA ATEŞ EDEREK MÜDAHALE ETTİ

Yaşanan arbede nedeniyle sahanın içerisi ve dışarısı bir anda savaş alanına döndü. Maçta görevli polis ekipleri, kontrolden çıkan kavgaya havaya ateş ederek müdahale etti. Olaylar üzerine Tavas İlçe Stadı'na takviye olarak Çevik Kuvvet ekibi geldi. Güçlükle yatıştırılan olayların ardından Tavas Birlikspor'un tribün amigosu gözaltına alındı. Müsabaka hakemleri ve Bozkurt Belediyesporlu futbolcular, daha sonra karakola giderek ifade verdi. Bozkurt Belediyespor kafilesi, olaylı maçın ardından akşam saat 20.30 sıralarında polis eskortu eşliğinde Tavas'tan ayrıldı.

Burnu kırılan ve aldığı krampon darbesiyle dizinde kesik oluşan Mehmet Eşbak'ın ilk tedavisi karşılaşmadaki sağlık görevlisi tarafından yapıldı. Ambulansa Tavas Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet Eşbak, tedavisinin ardından karakola giderek amigo ve rakip futbolcudan şikayetçi oldu. Tedavisine Denizli Devlet Hastanesi'nde devam edilen Eşbak'ın birkaç gün içinde burnundan ameliyat olacağı öğrenildi.



"YAPMA, 'ALLAH RIZASI İÇİN VURMA' DEDİM"

Maçın başından sonuna kadar büyük bir stres altında kaldıklarını belirten Mehmet Eşbak, "Aramızdaki rekabet büyük, 2.'lik, 3.'lük mücadelesinin verildiği play-off gibi bir maçtı. Biz deplasmanda 1-0 öne geçmişiz, haliyle skoru korumak istiyoruz. Bu sürede taraftarlar çok taşkınlık çıkarmaya başladılar. Biz umursamadık, futbol içinde olabilen durumlar diye. Saha içerisinde aldığım darbeler, atılan maddeler, sürekli stres altındaydım. Maç bitti, tribünden birisi bağırdı, 'kıvırcık' diye, çıkış için tehdit etti. Maç bitti, bir şey olmaz, korurlar diye çıktım sahadan. Oyuncular, bizim oyuncularımıza saldırmaya başladılar. Olayla bir ilgim yoktu, antrenörleri bizim soyunma odamızın kapısını kapatmaya çalıştı. Ben merdivenlerden çıkacaktım o sırada, geri indim. Olayla ilgili bir şey olmasın diye formamı çıkardım. Tam tel kenarından yürürken, arkamı dönmemle beraber, beni tehdit eden adamı gördüm. Üstüme geldiği anda dedim ki; 'Yapma, Allah rızası için vurma'. Başka diyecek hiçbir şeyim yoktu. Çünkü nereden baksanız 300 kişilik taraftar grubu vardı. Bir şey dediğim anda beni orada linç edeceklerdi ki öyle de oldu. Arkamı döndüğüm anda yumruk yedim, ilk yumruğu sağ eli ile attı, ilkinden bir şey olmadı ama ikincisinde sol eliyle vurduğunda burnum kırıldı. Direkt yere yattım zaten, başka hiçbir şey yapma imkanım yoktu. Sadece kendimi korudum. Yere düştüm, yere düştükten sonra sırtımdan tekme yedim, kafama krampon darbesi yedim. Orada da küfür ettiler. En son yanıma biri geldi, 11 numaralı futbolcuydu, kafamı çevirdiğimde küfür ederek, 'geber' diyerek kafama kramponla vurdu. Sonrasını zaten hatırlamıyorum. Birisi kolumdan tuttu, kalktım, emniyet güçleri geldi, onlar ayırdı. Bana ardından tampon yaptılar, sonrasında ise hastaneye gittik. Hastane gidene kadar da sahanın içerisinden çıkarken ambulansı yumruklayıp, 'geber' diyerek bağırdılar. Hastaneye gittik, darp raporu aldım. Sonra emniyete gittim, detaylı bir ifade verdim ve tutanak tutuldu. Sonrasında çevik kuvvet geldi, polis eşliği ile birlikte ilçeden çıkabildik" dedi.



"HEM AMİGO HEM DE FUTBOLCUDAN ŞİKAYETÇİYİM"

Yaşananların ardından karşı taraftan kimsenin kendisiyle irtibata geçmemesi nedeniyle üzüntüsünün daha da arttığını aktaran Eşbak, şöyle konuştu:

"Her an gibi bir şekilde ulaşan veya özür dileyen olmadı. Özür dilemelerini isterdim açıkçası çünkü hiçbir suçum yokken, futbolcuyken bir taraftarın bunu yapmasını beklemezdim. Bununda özür dilemeyle teselli etmelerini beklerdim. Şuanda hastaneye gittim, kırık olduğu anlaşıldı. Raporlarımda elimde ameliyat olacağım birkaç gün içerisinde. Hem futbolcu, hem de taraftar hakkında şikayetçiyim. İkisinin de yüzü gayet net, futbolcunun ismi listede var, diğer kişinin ismi de tespit edildi. Görüntülerden bizzat ben kendim tespit ettim."

Maçın sonunda yaşanan çirkin görüntüler ve Mehmet Eşbak'ın burnunun yumrukla kırıldığı an stadın güvenlik kameralarına yansıdı. Olaya karışan tarafların belirlenmesi için kayıtlar incelemeye alındı. İstenmeyen olayların yaşandığı maç sonrası puanını 16'ya çıkaran Bozkurt Belediyespor, ikinci sıraya yükselirken, 15 puanda kalan Tavas Birlikspor ise üçüncülüğe geriledi.