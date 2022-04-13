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Giriş Tarihi: 13.4.2022

8+3 devam etsin

8+3 devam etsin

Başkan Ağaoğlu; Spor Yasası, naklen yayın ihalesi ve TFF’deki seçim süreci ile ilgili alınan kararları açıkladı. Yabancı sınırı hakkında, “8+3 kuralının bir yıl daha devam etmesini istiyoruz. Uzun vadeli sözleşmeler var” dedi

Kulüpler Birliği Vakfı'nın İstanbul'da yaptığı toplantının ardından her zaman olduğu gibi basına açıklamayı birlik adına Başkan Ahmet Ağaoğlu yaptı. Yabancı konusunun uzun zamandır gündemlerinde olduğunu ve sıklıkla federasyon ile paylaştıklarını belirten Ağaoğlu, "Tamamen kaldırılması değil ama bir sene daha 8+3'ün devam etmesini istiyoruz. Bazı kulüplerin elinde uzun mukaveleleri olan yabancılar var. Bunu sadece sahadaki yabancı sınırı olarak düşünmemek, kulüplere yansıyacak maddi sıkıntıyı da düşünmek gerek. Sözleşmesi bitmeden bir oyuncuyu göndermek, mukavele sonuna kadar hak ettiği tüm ücreti ödemek anlamına geliyor" diye konuştu.

ÜÇÜMÜZ DE SEÇİMDE ADAY DEĞİLİZ!
NİHAT Özdemir'in istifası sonrası TFF'nin aldığı seçim kararı ve sürecini de görüştüklerini belirten Ağaoğlu şunları söyledi: "Ben daha önceki toplantıda TFF Başkanlığı'nı düşünmediğimi açık bir şekilde ifade etmiştim. Uzun zamandır ismi ön plana çıkan Göksel Gümüşdağ ve Ahmet Nur Çebi'ye vekaleten düşüncelerini paylaşıyorum. Sayın Çebi, "Beşiktaş'a karşı bir sorumluluğum var. Onu bırakıp TFF'ye talip değilim" dedi. Aynı ifadeleri Sayın Gümüşdağ da kullandı. Bu iki ismin de gündemden düşürülmesinde ve yeni adayların aranmasında fayda var."



SPOR YASASI SIKINTILI
GÜNDEMİN birinci maddesinin Spor Yasası olduğunu söyleyen Başkan Ağaoğlu, "Endişelerimizi hem Kulüpler Birliği sitesinden hem de kulüplerin resmi sitelerinden paylaşmıştık. Yasanın bu haliyle çıkması yaşayacağımız sıkıntıların katbekat artmasına neden olur. O yüzden gerekli değişiklikler yapılmalı. F.Bahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon ve bize katılacak olan Kasımpaşa, Karagümrük başkanlarıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. UEFA'ya üye 56 ülke içinde bu ve benzer bir yasayla yönetilen ikinci bir ülke yok. Mali disiplin konusunda fikir birliği içindeyiz ama çerçevesinin iyi çizilmesi lazım" diye konuştu.

YAYIN İHALESİNDE YETKİ TFF'DE
BAŞKAN Ağaoğlu halen sonuçlanmayan naklen yayın ihalesiyle ilgili olarak da şu açıklamayı yaptı: "Naklen yayınla ilgili aktif olarak çalışan TFF'deki isimler görevlerinden ayrıldılar. Şimdi Servet Yardımcı süreci yönetiyor. Yasal yetki TFF'de. Kulüpler olarak görüşlerimizi, fikirlerimizi ve çekincelerimizi ifade ediyoruz."

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