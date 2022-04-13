8+3 devam etsin

Kulüpler Birliği Vakfı'nın İstanbul'da yaptığı toplantının ardından her zaman olduğu gibi basına açıklamayı birlik adına Başkan Ahmet Ağaoğlu yaptı. Yabancı konusunun uzun zamandır gündemlerinde olduğunu ve sıklıkla federasyon ile paylaştıklarını belirten Ağaoğlu,. Bazı kulüplerin elinde uzun mukaveleleri olan yabancılar var. Bunu sadece sahadaki yabancı sınırı olarak düşünmemek,Sözleşmesi bitmeden bir oyuncuyu göndermek, mukavele sonuna kadar hak ettiği tüm ücreti ödemek anlamına geliyor" diye konuştu.Özdemir'in istifası sonrası TFF'nin aldığı seçim kararı ve sürecini de görüştüklerini belirten Ağaoğlu şunları söyledi: "Ben daha önceki toplantıda TFF Başkanlığı'nı düşünmediğimi açık bir şekilde ifade etmiştim. Uzun zamandır ismi ön plana çıkan Göksel Gümüşdağ ve Ahmet Nur Çebi'ye vekaleten düşüncelerini paylaşıyorum. Sayın Çebi, "Beşiktaş'a karşı bir sorumluluğum var. Onu bırakıp TFF'ye talip değilim" dedi. Aynı ifadeleri Sayın Gümüşdağ da kullandı. Bu iki ismin de gündemden düşürülmesinde ve yeni adayların aranmasında fayda var."birinci maddesinin Spor Yasası olduğunu söyleyen Başkan Ağaoğlu, "Endişelerimizi hem Kulüpler Birliği sitesinden hem de kulüplerin resmi sitelerinden paylaşmıştık.O yüzden gerekli değişiklikler yapılmalı. F.Bahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon ve bize katılacak olan Kasımpaşa, Karagümrük başkanlarıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.Mali disiplin konusunda fikir birliği içindeyiz ama çerçevesinin iyi çizilmesi lazım" diye konuştu.BAŞKAN Ağaoğlu halen sonuçlanmayan naklen yayın ihalesiyle ilgili olarak da şu açıklamayı yaptı: "Naklen yayınla ilgili aktif olarak çalışan TFF'deki isimler görevlerinden ayrıldılar. Şimdi Servet Yardımcı süreci yönetiyor. Yasal yetki TFF'de. Kulüpler olarak görüşlerimizi, fikirlerimizi ve çekincelerimizi ifade ediyoruz."