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Giriş Tarihi: 13.4.2022

Ajax Ersin’i gözüne kestirdi

Ajax Ersin’i gözüne kestirdi
Beşiktaş'ta performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ersin Destanoğlu, Avrupa kulüplerini peşine taktı… Fransa ekibi Nice ve Lyon'un takibi altında olan 21 yaşındaki kaleci için Ajax'ın da hamle yaptığı iddia edildi. Onana'nın gelecek sezon için İtalyan devi Inter ile prensip anlaşmasına varması üzerine genç bir file bekçisi arayışına giren Hollanda ekibinin, uzun vadede kullanabileceği Ersin'i listesine aldığı kaydedildi. Hollanda'da güçlü olan bir menajerlik şirketiyle anlaşması bulunan Beşiktaşlı eldivenin transfer ihtimalinin bu nedenle yüksek olduğu belirtildi. Beşiktaş yönetimi, Ersin'in bonservis bedelini 15 milyon Euro olarak belirlemişti.

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Ajax Ersin’i gözüne kestirdi
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