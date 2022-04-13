Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Antalyaspor’da Haji Wright’ın performansı yüzleri güldürüyor
Giriş Tarihi: 13.4.2022 13:32

Antalyaspor’da Haji Wright’ın performansı yüzleri güldürüyor

İHA
Antalyaspor’da Haji Wright’ın performansı yüzleri güldürüyor

FT Antalyaspor’da son haftalardaki çıkışı ile 9 gole ulaşan ABD'li forvet Haji Wright’ın performansıyla sevindiriyor.

Süper Lig'de son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan FT Antalyaspor, yenilmezlik serisini de 10 maça çıkardı. Güney ekibinin yükselişine 24 yaşındaki ABD'li forvet Haji Wright, attığı gollerle destek verdi.

Wright, ligdeki son 4 maçta 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 32 hafta sonunda golcü oyuncu bin 379 dakika sahada kalıp, 9 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. Wright, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir gol atma başarısı gösterdi.

Öte yandan kırmızı-beyazlılar hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Holding patronu hakkında şok gerçek! Uyuşturucu baronu çıktı
Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Fiyatlardaki balon sönecek
'İsrafı bitireceğim' dedi, İBB'yi böyle batırdı: Bir yemeğe 603 bin TL
Rekorlar kitabına girecek! 126 yıldır bitmeyen dava
NATO'dan dikkat çeken Türkiye paylaşımı! "Neden böyle göründüğünü merak ettiniz mi?"
Son dakika: Seçim kanununda kritik değişiklikler Resmi Gazete'de! Erken seçim, oy pusulası, seçmen nakli...
New York metrosunu kana bulamıştı! Saldırganın kimliği belli oldu; işte başına konulan ödül
Bir hamlede 2 lideri bitirdi
SON DAKİKA: Ümitcan Uygun'a Esra Hankulu'nun ölümü nedeniyle verilen ceza belli oldu
Kinder sürpriz çikolatası küçük kızı komaya soktu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalyaspor’da Haji Wright’ın performansı yüzleri güldürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA