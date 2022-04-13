Avrupa’ya nam saldılar

Fenerbahçe ile Antalyaspor, yeni teknik direktörleriyle fırtına gibi esiyor. Son olarak derbide G.Saray'ı yenen İsmail Kartal'ın takımı Şampiyonlar Ligi hedefi için ikincilik koltuğuna oturdu. Nuri Şahin'in elinde farklı bir kimliğe bürünen Antalyaspor üst üste 5 galibiyetle Avrupa kupaları umudunu sürdürdü. Kartal ve Şahin, son iki aydaki performansla sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da zirveye yerleşti. Son 8 karşılaşmadaiki hoca,imza atarken, Klopp (Liverpool) ve Xavi (Barcelona) ile zirveyi paylaştı.