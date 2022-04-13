Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş, bu maçın ardından 2 gün izin yaparken, hazırlıklarına dün yaptığı çalışmayla başlamıştı. Siyah-beyazlılar, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan idmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleşti.