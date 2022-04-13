Beşiktaş’ta Rıdvan Yılmaz takımdan ayrı çalıştı

Teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde ilk yirmi dakikası basına açık yapılan idman, 1.5 saat sürdü. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ile Mert Günok takımdan ayrı çalışırken gribal enfeksiyonu bulunan Can Bozdoğan ise antrenmanda yer almadı.



Siyah-Beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı idmanla sürdürecek.