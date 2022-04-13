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Giriş Tarihi: 13.4.2022

Dikkat! Benzema çıkabilir

Dikkat! Benzema çıkabilir
Şampıyonlar Ligi'nde dün uzun yıllar unutulmayacak iki mücadele oynandı. Çeyrek final ilk maçında Chelsea'yi 3-1 mağlup eden Real Madrid, rövanşta 3-0 geriye düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüşe imza attı. Karşılaşmayı 3-1'le uzatmalara götüren İspanyol ekibi, 96. dakikada Benzema'nın golüyle fişi çekip, 3-2 yenilmesine rağmen turu geçti. Alman devi Bayern Münih ise ilk maçta 1-0 kaybettiği Villarreal ile rövanşta 1-1 berabere kalınca Devler Ligi'ne havlu attı. Real Madrid ve Villarreal yarı finale çıktı. Bugün Liverpool-Benfica, A.Madrid- Manchester City kozlarını paylaşacak.

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Dikkat! Benzema çıkabilir
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