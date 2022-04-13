Fatura Van Aanholt’a

SARI-KIRMIZILI takımda derbi faturası Patrick Van Aanholt'a kesildi. Yerliyabancı oyuncular, Fenerbahçe'nin sağ beki Osayi'yi durduramayan Van Aanholt'un performansının sonucu belirlediği konusunda hemfikir oldu.. 1.9 milyon Euro garanti parayla Galatasaray'ın en çok kazanan yeni transferi olan Van Aanholt, beklentileri karşılayamadı. 1990 doğumlu solak oyuncunun iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.