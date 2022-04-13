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Giriş Tarihi: 13.4.2022

Fatura Van Aanholt’a

Fatura Van Aanholt’a
SARI-KIRMIZILI takımda derbi faturası Patrick Van Aanholt'a kesildi. Yerliyabancı oyuncular, Fenerbahçe'nin sağ beki Osayi'yi durduramayan Van Aanholt'un performansının sonucu belirlediği konusunda hemfikir oldu. Zajc'ın golü, Hollandalı sol bekin savunamadığı bölgeden gelmiş, Osayi Samuel rahat şekilde ortayı kesmişti. 1.9 milyon Euro garanti parayla Galatasaray'ın en çok kazanan yeni transferi olan Van Aanholt, beklentileri karşılayamadı. 1990 doğumlu solak oyuncunun iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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Fatura Van Aanholt’a
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