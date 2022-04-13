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Giriş Tarihi: 13.4.2022

Fransa&Almanya’da oyuncu avı başladı

YUNUS EMRE SEL
Fransa&Almanya’da oyuncu avı başladı
Trabzonspor'da gelecek sezon için transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı geçtiğimiz günlerde transfer değerlendirmesi için toplanıp planlama yapmıştı. Avcı'nın talimatları doğrultusunda İhsan Derelioğlu önderliğindeki scout ekibi Fransa ve Almanya başta olmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Oyuncu takip edilen bölgeler arasında sol bek, stoper, defansif orta saha ve forvet hattı öncelikler arasında yer alıyor.

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Fransa&Almanya’da oyuncu avı başladı
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