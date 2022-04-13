Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepeli futbolcu Obinna takımdan ayrıldı
Giriş Tarihi: 13.4.2022 16:13

Göztepeli futbolcu Obinna takımdan ayrıldı

AA
Göztepeli futbolcu Obinna takımdan ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Nijeryalı oyuncusu Obinna Nwobodo, kariyerine ABD'de devam edecek.

Obinna, yaptığı yazılı açıklamada, bu sezon birçok kulüpten transfer teklifi aldığını belirtti. Ancak kulüp başkanı Mehmet Sepil'in Göztepe'de kalması gerektiğini söylediğini aktaran Obinna, şunları kaydetti:

"Benim duygularım ve isteğim aynı yöndeydi ve Göztepe formasıyla elimden geldiğinin en iyisini yaparak mücadelemi sürdürdüm. Devre arasında ABD'den gelen teklif benim kariyerim açısından gerçekten önemliydi. Mevcut durum düşünüldüğünde bu teklife bugün itibarıyla olumlu dönüş yapmak istediğimi yönetime ilettim. Kariyerim adına öncelikli olarak Göztepe kulübüne ve taraftarına minnet borçluyum. İzmir ve Göztepe'de çok güzel anılar biriktirdim. Taraftarımız bana her zaman inandı ve güvendi. Göztepe'nin bende yeri her zaman farklı olacak. Bu büyük camiada umarım ben de güzel izler bırakmışımdır. Beni destekleyen, her zaman yanımda olan Göztepe ailesine sonsuz teşekkür ederim."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Holding patronu hakkında şok gerçek! Uyuşturucu baronu çıktı
'İsrafı bitireceğim' dedi, İBB'yi böyle batırdı: Bir yemeğe 603 bin TL
Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Fiyatlardaki balon sönecek
Rekorlar kitabına girecek! 126 yıldır bitmeyen dava
NATO'dan dikkat çeken Türkiye paylaşımı! "Neden böyle göründüğünü merak ettiniz mi?"
Son dakika: Seçim kanununda kritik değişiklikler Resmi Gazete'de! Erken seçim, oy pusulası, seçmen nakli...
Direğe asılı bayrağı indirmişlerdi! Polis eve gidince gerçek ortaya çıktı
SON DAKİKA: Ümitcan Uygun'a Esra Hankulu'nun ölümü nedeniyle verilen ceza belli oldu
Son dakika | Rusya'nın tehditlerine İsveç'ten meydan okuma: NATO'ya başvuracaklar
New York metrosunu kana bulamıştı! Saldırganın kimliği belli oldu; işte başına konulan ödül
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepeli futbolcu Obinna takımdan ayrıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA