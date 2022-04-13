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Giriş Tarihi: 13.4.2022

Haber turu

Haber turu
3. etapta zafer Jasper philipsen'in
57. CUMHURBAŞKANLIĞI Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Turkey) üçüncü günü Çeşmeİzmir etabıyla tamamlanırken, finişi 2 saat 35 dakika 19 saniyelik zamanıyla Belçika'nın Alpecin Fenix takımından Jasper Philipsen gördü. Yarışta Avustralyalı Kaden Alexander Groves ikinci, İspanyol Miguel Fernandez Ruiz üçüncü oldu. İlk iki etabı ikincilikle geçen Philipsen, genel klasmanda liderliği Groves'dan devraldı. 4. etap bugün İzmir-Manisa yarışıyla devam edecek.

ATALANTA'DA AYIN EN İYİSİ DEMİRAL
Milli futbolcumuz Merih Demiral, Atalanta'da mart ayının en iyi futbolcusu seiçildi. İtalyan kulübünün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, harika performansı ve üstün savunma müdahaleleriyle Merih'in, mart ayının en iyi oyuncusu seçildiği bi-l dirildi. Sezon başında Juventus'tan Atalanta'ya satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer edilen 24 yaşındaki stoper, mart ayında 5 maça çıktı. Bunların 4'ünde ilk 11'de başlarken 1 asist yaptı.

RONALDO'NUN TEKLİFİNİ&NBSP;REDDETTİ!&NBSP;İNGİLTERE
Premier Lig'de Manchester United'ın, deplasmanda Everton'a 1-0 mağlup olduğu maç sonrası Cristiano Ronaldo'nun yaptığı bir hareket olay olmuştu. Portekizli yıldız, fotoğrafını çekmek isteyen genç bir taraftarın eline vurarak telefonu kırmıştı. Daha sonra pişman olan Ronaldo, "Bu taraftarı Old Trafford'daki bir maçımıza davet etmek istiyorum" dedi. Ancak genç taraftar Jake Harding'in annesi Sarah Kelly, oğlunun otistik bir çocuk olduğunu belirterek şöyle yanıt verdi: "Sokakta saldıran biri, daha sonra bizi akşam yemeğine davet etse bunu kabul etmezdik. Sırf Cristiano Ronaldo diye neden bunu yapalım? Oğlum oraya gitmek istemediği ve Ronaldo'yu görmek istemediği için teklifini nazikçe reddettik."

VESTEL MARATONU 15 MAYIS'TA YAPILACAK
SPORUN pek çok farklı dalını her daim destekleyen Vestel, Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yeni bir projeye imza atarak "Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu" düzenleyecek. 15 Mayıs'ta koşulacak organizasyon Atatürk Kent Park'tan start alacak. Maraton için başvurular www.vestelmanisayarimaratonu. com internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Vestel City'den de geçecek olan yarış, 4 etapta düzenlenecek

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