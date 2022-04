Haber turu

Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Turkey) üçüncü günü Çeşmeİzmir etabıyla tamamlanırken, finişi 2 saat 35 dakika 19 saniyelik zamanıyla Belçika'nın Alpecin Fenix takımındangördü. Yarışta Avustralyalıikinci, İspanyolüçüncü oldu. İlk iki etabı ikincilikle geçen Philipsen, genel klasmanda liderliği Groves'dan devraldı.futbolcumuz Merih Demiral, Atalanta'da mart ayının en iyi futbolcusu seiçildi. İtalyan kulübünün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada,Merih'in, mart ayının en iyi oyuncusu seçildiği bi-l dirildi. Sezon başında Juventus'tan Atalanta'ya satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer edilen 24 yaşındaki stoper,Premier Lig'de Manchester United'ın, deplasmanda Everton'a 1-0 mağlup olduğu maç sonrası Cristiano Ronaldo'nun yaptığı bir hareket olay olmuştu. Portekizli yıldız,Daha sonra pişman olan Ronaldo, "Bu taraftarı Old Trafford'daki bir maçımıza davet etmek istiyorum" dedi. Ancak genç taraftar Jake Harding'in annesi Sarah Kelly, oğlunun otistik bir çocuk olduğunu belirterek şöyle yanıt verdi:pek çok farklı dalını her daim destekleyen Vestel, Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yeni bir projeye imza atarakdüzenleyecek. 15 Mayıs'ta koşulacak organizasyon Atatürk Kent Park'tan start alacak. Maraton için başvurularinternet sitesi üzerinden yapılabilecek. Vestel City'den de geçecek olan yarış, 4 etapta düzenlenecek