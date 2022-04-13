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Giriş Tarihi: 13.4.2022 08:56

İsmail Kartal ve Nuri Şahin, Avrupa'ya nam saldı

UĞUR ÇEM
İsmail Kartal ve Nuri Şahin, Avrupa’ya nam saldı

Fenerbahçe'yi Devler Ligi potasına sokan İsmail Kartal ile Antalyaspor’a yenilgiyi unutturan Nuri Şahin, son iki ayda aldıkları 22 puanla Avrupalı rakiplerini solladı.

Fenerbahçe ile Antalyaspor, yeni teknik direktörleriyle fırtına gibi esiyor. Son olarak derbide G.Saray'ı yenen İsmail Kartal'ın takımı Şampiyonlar Ligi hedefi için ikincilik koltuğuna oturdu. Nuri Şahin'in elinde farklı bir kimliğe bürünen Antalyaspor üst üste 5 galibiyetle Avrupa kupaları umudunu sürdürdü.

Kartal ve Şahin, son iki aydaki performansla sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da zirveye yerleşti. Son 8 karşılaşmada 22 puanı (7G-1B) hanesine yazdıran iki hoca, maç başı 2.75 ortalamaya imza atarken, Klopp (Liverpool) ve Xavi (Barcelona) ile zirveyi paylaştı. Son 3 maçını kazanamayan Abdullah Avcı'nın Trabzon'u 15 puanla 12. sırada yer aldı.

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İsmail Kartal ve Nuri Şahin, Avrupa'ya nam saldı
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