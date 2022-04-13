Miha Zajc, yeni sözleşme sorusunu yanıtladı! Fenerbahçe’de devam edecek mi?

"GELECEĞİMLE İLGİLİ YORUMDA BULUNMAK İSTEMEM"

Önümüzdeki yıl sona erecek sözleşmesiyle ilgili olarak gelen bir soruya ise Zajc, şöyle cevap verdi:

"Şu an burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takımıma çok minnettarım. Takım anlamında da iyi durumdayız. Ben sahaya odaklanmış durumdayım. Kendimi geliştirmeye, performansımı yükseltmeye çalıştırıyorum. Bu yüzden gelecekle ilgili yorumda bulunmak istemem."

Zajc, bu sezon attığı goller arasında en iyisinin ise derbi maçında attığı gol olduğunu belirterek, "Ben de Galatasaray maçını söyleyebilirim. Sıra dışı bir goldü benim için. Sadece gol açısından bakmamak lazım, maçın önemi açısından çok değerliydi. Çok duygu dolu anlardı benim için" şeklinde konuştu.