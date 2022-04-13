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Giriş Tarihi: 13.4.2022

Teknik direktörlük ihtimali yok

VOLKAN DEMİR
Teknik direktörlük ihtimali yok

Başkan Ali Koç, yardımcı antrenörlük için 60 yaşındaki çalıştırıcı ile son bir görüşme daha yapacak. Farklı pozisyon önerileri planlansa da sezon sonu için en güçlü ihtimal ayrılık

Fenerbahçe'de başarılı bir performans sergileyen ve yenilmezlik serisine Galatasaray'ı da ekleyen teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği merak konusu... 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak ikincilik hedefine ulaşan Kartal'ın, gelecek sezon akıbetinin ne olacağı belirsiz. Yardımcı antrenör olmayacak 60 yaşındaki isim için birçok senaryo var. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ekibi, İsmail Kartal'a teknik heyet dışında bir departmanda görev teklif ederek, bünye içerisinde tutmayı düşünüyor.

ALTYAPI KOORDİNATÖRLÜĞÜ VEYA FUTBOL DİREKTÖRLÜĞÜ TEKLİFİ!
Kartal'a, Altyapı Koordinatörlüğü veya Futbol Direktörlüğü gibi pozisyonların önerilmesi ihtimali masada duruyor. Kartal ile F.Bahçe arasındaki birlikteliğin son hali sezon sonunda Koç ile yapılacak görüşmenin ardından netleşecek. Ancak F.Bahçe, Löw ve Jesus başta olmak üzere birçok yabancı hocayla temas halinde. Son olarak Portekiz basını, F.Bahçe'nin Jesus'a 3 milyon Euro önerdiğini ancak tecrübeli çalıştırıcının 5 milyon Euro istediğini belirtti.

BAŞKAN, KARTAL'I KALMAYA İKNA EDECEĞINE İNANİYOR
Tecrübeli hoca, başkan ile yapacağı görüşmede antrenman performansları ve gelecek sezon için transferde yapılması gerekenler dahil olmak üzere geniş bir rapor sunacak. Taraflarca dillendirilmese de teknik direktörlük pozisyonu dışında İsmail Kartal'ın gelecek sezon Fenerbahçe'de devam etme ihtimali neredeyse yok. Ali Koç yapacağı görüşmeyle hocayı ikna edeceğine inansa da Kartal cephesi "Fenerbahçe devam etmezse, hoca başka bir Süper Lig takımında teknik direktörlük yapmaya devam edecektir" görüşünde.

FIKSTÜRÜ AVANTAJLI
2.25 puan ortalaması yakalayan İsmail Kartal ve ekibi, son 6 maçta alacağı sonuçlarla bu ortalamayı daha yukarı çekebilir. Rakiplerinden üçü ligde kalması çok zora giren Göztepe, Çaykur Rizespor ve küme düşen Yeni Malatya. Sarı-lacivertlilerin tek zorlu mücadelesi, bitime 3 hafta kala deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisi olacak. Ligin ilk yarısında puan kaybettiği G.Antep (2-3) ve Karagümrük (1-1) karşısında da rövanş arayacak.

MHK NEDEN GÖREVDE?
FENERBAHÇE, MHK'nin görevine devam etmesine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada 13 hakemin görevine 8 Mart'ta son verildiği hatırlatılıp, "O günden bugüne geçen 36 günde; garip hakem atamalarına, artan hakem hatalarına, kural hatalarına, kulüplerin açıklama ve tepkilerine, Tahkim Kurulu'nun verdiği karara ve Türkiye Futbol Federasyonu başkanının istifasına rağmen Merkez Hakem Kurulu hiçbir şey olmamışçasına, tüm bu kaos yaşanmamışçasına görevine devam etmektedir. Sorumluluk, sadece MHK'nin değil, bunu sorgulamayan, 'nasıl' diye sormayan herkesindir! Bu ayıp hepimizindir!" ifadelerine yer verildi.

1 SORU 2 CEVAP
Fenerbahçe camiası, İsmail Kartal'ın önümüzdeki sezon da takımda kalıp kalmamasını tartışıyor. Başkan Ali Koç için karar zamanı geldi mi?

GÜRCAN BİLGİÇ
Hedef saparsa yeni hoca belli
Fenerbahçe, Anka Kuşu gibi küllerinden doğdu. Bunu başaran da İsmail Kartal... Hem kulüp aidiyetini hem de bir futbol entelektüeli olarak tecrübesini ortaya koydu, takımı ayağa kaldırdı. Plan; sezon başı Löw gelene kadar takımı hazırlamasıydı. Bu plan devam ediyor. Ama '3 hoca ile temastayız' diyen Ali Koç'un hedefinde bir sapma olduğunda en azından takımın başında kimin olacağını artık tüm Fenerbahçeliler biliyor.

BÜLENT TİMURLENK
'Devam etmeli' şıkkı ağır basar
Geçen sezon 10 maçta 25 puan toplayan Emre Belözoğlu'yla yolları ayırmak hataydı. İsmail Kartal'ın yaptıkları ortada. Fenerbahçe 2 ay önce belki gelecek sezon için Joachim Löw&Mesut Özil planı yapıyordu ama şimdi pekala bu İsmail Kartal&İrfan Can Kahveci'ye dönebilir. Kartal, medya için çok renkli bir kişilik değil. Düşük bir profil çiziyor ama ezbere sayılan bir Fenerbahçe 11'i ortaya çıkarıp kadroyu da Samandıra'da haftalardır iyi çalıştırdığı ortada. Konya'dan aldığı ikincilik koltuğunu da kalan haftalarda bırakmaz. Elbette son karar başkan Ali Koç'un ama bugün Fenerbahçe camiasında bir anket yapsanız, 'İsmail Kartal gelecek sezon devam etmeli' cevabı bence ağır basar.

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Teknik direktörlük ihtimali yok
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