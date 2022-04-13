Teknik direktörlük ihtimali yok

Başkan Ali Koç, yardımcı antrenörlük için 60 yaşındaki çalıştırıcı ile son bir görüşme daha yapacak. Farklı pozisyon önerileri planlansa da sezon sonu için en güçlü ihtimal ayrılık
Fenerbahçe'de başarılı bir performans sergileyen ve yenilmezlik serisine Galatasaray'ı da ekleyen teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği merak konusu... 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak ikincilik hedefine ulaşan Kartal'ın, gelecek sezon akıbetinin ne olacağı belirsiz. Yardımcı antrenör olmayacak 60 yaşındaki isim için birçok senaryo var. FenerbahçeBaşkanı Ali Koç ve ekibi, İsmailKartal'a teknikheyet dışındabir departmandagörev teklif ederek,bünye içerisindetutmayı düşünüyor.
ALTYAPI KOORDİNATÖRLÜĞÜ VEYA FUTBOL DİREKTÖRLÜĞÜ TEKLİFİ!
Kartal'a, Altyapı Koordinatörlüğüveya Futbol Direktörlüğü gibi pozisyonlarınönerilmesi ihtimali masadaduruyor. Kartal ile F.Bahçe arasındakibirlikteliğin son hali sezon sonundaKoç ile yapılacak görüşmenin ardındannetleşecek. Ancak F.Bahçe, Löwve Jesus başta olmak üzere birçok yabancıhocayla temas halinde. Son olarakPortekiz basını, F.Bahçe'nin Jesus'a3 milyon Euro önerdiğiniancak tecrübeli çalıştırıcının 5milyon Euro istediğini belirtti.
BAŞKAN, KARTAL'I KALMAYA İKNA EDECEĞINE İNANİYOR
Tecrübeli hoca, başkan ile yapacağı görüşmede antrenman performanslarıve gelecek sezoniçin transferde yapılmasıgerekenler dahil olmaküzere geniş bir raporsunacak. Taraflarca dillendirilmese de teknik direktörlük pozisyonu dışında İsmail Kartal'ın gelecek sezon Fenerbahçe'de devam etme ihtimali neredeyse yok. Ali Koç yapacağıgörüşmeyle hocayıikna edeceğine inansa da Kartal cephesi "Fenerbahçedevametmezse, hoca başkabir Süper Lig takımındateknik direktörlükyapmayadevam edecektir" görüşünde.
FIKSTÜRÜ AVANTAJLI
2.25 puan ortalaması yakalayan İsmail Kartal ve ekibi, son 6 maçta alacağı sonuçlarla bu ortalamayı daha yukarı çekebilir. Rakiplerinden üçü ligde kalması çok zora giren Göztepe, Çaykur Rizespor ve küme düşen Yeni Malatya. Sarı-lacivertlilerin tek zorlu mücadelesi, bitime 3 hafta kala deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisi olacak. Ligin ilk yarısında puan kaybettiği G.Antep (2-3) ve Karagümrük (1-1) karşısında da rövanş arayacak.
MHK NEDEN GÖREVDE?
FENERBAHÇE, MHK'nin görevine devam etmesine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada 13 hakemin görevine 8 Mart'ta son verildiği hatırlatılıp, "O günden bugüne geçen 36 günde; garip hakem atamalarına, artan hakem hatalarına, kural hatalarına, kulüplerin açıklama ve tepkilerine, Tahkim Kurulu'nun verdiği karara ve Türkiye Futbol Federasyonu başkanının istifasına rağmen Merkez Hakem Kurulu hiçbir şey olmamışçasına, tüm bu kaos yaşanmamışçasına görevine devam etmektedir. Sorumluluk, sadece MHK'nin değil, bunu sorgulamayan, 'nasıl' diye sormayan herkesindir! Bu ayıp hepimizindir!" ifadelerine yer verildi.
1 SORU 2 CEVAP
Fenerbahçe camiası, İsmail Kartal'ınönümüzdeki sezon da takımda kalıpkalmamasını tartışıyor. Başkan AliKoç için karar zamanı geldi mi?
GÜRCAN BİLGİÇ
Hedef saparsa yeni hoca belli Fenerbahçe, Anka Kuşu gibi küllerinden doğdu. Bunu başaran da İsmail Kartal... Hem kulüp aidiyetini hemde bir futbol entelektüeli olaraktecrübesini ortaya koydu, takımı ayağa kaldırdı. Plan; sezon başı Löw gelene kadar takımı hazırlamasıydı. Bu plan devam ediyor. Ama '3 hocaile temastayız' diyen Ali Koç'un hedefinde bir sapma olduğunda en azından takımın başında kimin olacağını artık tüm Fenerbahçeliler biliyor.
BÜLENT TİMURLENK
'Devam etmeli' şıkkı ağır basar Geçen sezon 10 maçta 25 puan toplayan Emre Belözoğlu'yla yolları ayırmak hataydı. İsmail Kartal'ın yaptıkları ortada. Fenerbahçe 2 ay önce belki gelecek sezon için JoachimLöw&Mesut Özil planı yapıyordu ama şimdi pekala bu İsmailKartal&İrfan Can Kahveci'ye dönebilir. Kartal, medya için çok renkli bir kişilik değil. Düşük bir profil çiziyor ama ezbere sayılan bir Fenerbahçe 11'i ortaya çıkarıp kadroyu da Samandıra'da haftalardır iyi çalıştırdığı ortada. Konya'dan aldığı ikincilik koltuğunu da kalan haftalarda bırakmaz. Elbette son karar başkan Ali Koç'un ama bugün Fenerbahçe camiasında bir anket yapsanız, 'İsmail Kartal geleceksezon devam etmeli' cevabı bence ağır basar.