Teknik direktörlük ihtimali yok

Fenerbahçe'de başarılı bir performans sergileyen ve yenilmezlik serisine Galatasaray'ı da ekleyen teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği merak konusu... 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak ikincilik hedefine ulaşan Kartal'ın, gelecek sezon akıbetinin ne olacağı belirsiz. Yardımcı antrenör olmayacak 60 yaşındaki isim için birçok senaryo var.Kartal'a,ihtimali masadaduruyor. Kartal ile F.Bahçe arasındakibirlikteliğin son hali sezon sonundaKoç ile yapılacak görüşmenin ardındannetleşecek. Ancak F.Bahçe, Löwve Jesus başta olmak üzere birçok yabancıhocayla temas halinde.Tecrübeli hoca, başkan ile yapacağı görüşmedeTaraflarca dillendirilmese de teknik direktörlük pozisyonu dışında İsmail Kartal'ın gelecek sezon Fenerbahçe'de devam etme ihtimali neredeyse yok.Kartal cephesigörüşünde.2.25 puan ortalaması yakalayan İsmail Kartal ve ekibi, son 6 maçta alacağı sonuçlarla bu ortalamayı daha yukarı çekebilir. Rakiplerinden üçü ligde kalması çok zora giren Göztepe, Çaykur Rizespor ve küme düşen Yeni Malatya. Sarı-lacivertlilerin tek zorlu mücadelesi, bitime 3 hafta kala deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisi olacak. Ligin ilk yarısında puan kaybettiği G.Antep (2-3) ve Karagümrük (1-1) karşısında da rövanş arayacak.FENERBAHÇE, MHK'nin görevine devam etmesine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada 13 hakemin görevine 8 Mart'ta son verildiği hatırlatılıp, "O günden bugüne geçen 36 günde; garip hakem atamalarına, artan hakem hatalarına, kural hatalarına, kulüplerin açıklama ve tepkilerine, Tahkim Kurulu'nun verdiği karara ve Türkiye Futbol Federasyonu başkanının istifasına rağmen Merkez Hakem Kurulu hiçbir şey olmamışçasına, tüm bu kaos yaşanmamışçasına görevine devam etmektedir. Sorumluluk, sadece MHK'nin değil, bunu sorgulamayan, 'nasıl' diye sormayan herkesindir! Bu ayıp hepimizindir!" ifadelerine yer verildi.Hedef saparsa yeni hoca belliAnka Kuşu gibi küllerinden doğdu. Bunu başaran da İsmail Kartal...takımı ayağa kaldırdı. Plan; sezon başı Löw gelene kadar takımı hazırlamasıydı. Bu plan devam ediyor. Amadiyen Ali Koç'un hedefinde bir sapma olduğunda en azından takımın başında kimin olacağını artık tüm Fenerbahçeliler biliyor.'Devam etmeli' şıkkı ağır basarsezon 10 maçta 25 puan toplayan Emre Belözoğlu'yla yolları ayırmak hataydı. İsmail Kartal'ın yaptıkları ortada. Fenerbahçe 2 ay önce belki gelecek sezon içinyapıyordu ama şimdi pekala bu'ye dönebilir. Kartal, medya için çok renkli bir kişilik değil. Düşük bir profil çiziyor ama ezbere sayılan bir Fenerbahçe 11'i ortaya çıkarıp kadroyu da Samandıra'da haftalardır iyi çalıştırdığı ortada. Konya'dan aldığı ikincilik koltuğunu da kalan haftalarda bırakmaz. Elbette son karar başkan Ali Koç'un ama bugün Fenerbahçe camiasında bir anket yapsanız,cevabı bence ağır basar.