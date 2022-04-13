Torrent durdu Pistiolis coştu

Burak Elmas yönetiminin futbol ve basketboldaki antrenör değişimi yeşil sahada işe yaramadı, parkede takım şahlandı
Futbol gibi erkek basketbolda da kötü giden Galatasaray'da Pep Guardiola'nın yardımcısı Torrent'i hatırlatan tercih, potada olumlu sonuç verdi. Obradovic ve İtudis gibi önemi koçların yardımcılığını yapan 43 yaşındakiAndreas Pistiolis, sürpriz şekilde bir ay önce Ekrem Memnun'un yerine koltuğa oturdu. Ateşten gömleği giyen Yunan başantrenör, ligde üst üste kazandığı 4 maçla Galatasaray'ı playoff için iddialı konuma getirdi. Pistiolisyönetiminde BeşiktaşIcrypex ve FenerbahçeBeko'yu deplasmandayenmesini bilen sarıkırmızılıtakım, PınarKarşıyaka'yı damağlup etti.