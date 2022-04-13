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Giriş Tarihi: 13.4.2022

Torrent durdu Pistiolis coştu

Torrent durdu Pistiolis coştu

Burak Elmas yönetiminin futbol ve basketboldaki antrenör değişimi yeşil sahada işe yaramadı, parkede takım şahlandı

Futbol gibi erkek basketbolda da kötü giden Galatasaray'da Pep Guardiola'nın yardımcısı Torrent'i hatırlatan tercih, potada olumlu sonuç verdi. Obradovic ve İtudis gibi önemi koçların yardımcılığını yapan 43 yaşındaki Andreas Pistiolis, sürpriz şekilde bir ay önce Ekrem Memnun'un yerine koltuğa oturdu. Ateşten gömleği giyen Yunan başantrenör, ligde üst üste kazandığı 4 maçla Galatasaray'ı playoff için iddialı konuma getirdi. Pistiolis yönetiminde Beşiktaş Icrypex ve Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda yenmesini bilen sarıkırmızılı takım, Pınar Karşıyaka'yı da mağlup etti.

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Torrent durdu Pistiolis coştu
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