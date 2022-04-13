Torrent durdu Pistiolis coştu

Futbol gibi erkek basketbolda da kötü giden Galatasaray'da Pep Guardiola'nın yardımcısı Torrent'i hatırlatan tercih, potada olumlu sonuç verdi. Obradovic ve İtudis gibi önemi koçların yardımcılığını yapansürpriz şekilde bir ay önce Ekrem Memnun'un yerine koltuğa oturdu. Ateşten gömleği giyen Yunan başantrenör, ligde üst üste kazandığı 4 maçla Galatasaray'ı playoff için iddialı konuma getirdi.