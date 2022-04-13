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Giriş Tarihi: 13.4.2022 10:53

UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finalistler belli oluyor!

İHA
UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finalistler belli oluyor!

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları yarın başlıyor. İşte yarı finalistleri belirleyecek olan maçlar...

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde rövanş karşılaşmaları yarın oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin Çeyrek Final rövanş maçları yarın oynanacak. Son 16 Turu'nda Galatasaray'ı eleyen Barcelona, Almanya'da berabere kaldığı Frankfurt'u Nou Camp'ta ağırlayacak.

Bir başka Alman takımı RB Leipzig, mücadelenin ilk ayağında sahadan beraberlikle ayrıldığı Atalanta ile deplasmanda kozlarını paylaşacakken, Lyon ise İngiliz ekibi West Ham'ı konuk edecek. Bu 3 karşılaşma da 1-1 sona ermişti. Bu sezon aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Rangers, sahasında tur arayacak.


UEFA Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final rövanş maçlarının programı şöyle:

19.45 Atalanta - RB Leipzig (1-1)
22.00 Lyon - West Ham (1-1)
22.00 Rangers - Sporting Braga (0-1)
22.00 Barcelona - E.Frankfurt (1-1)

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UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finalistler belli oluyor!
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