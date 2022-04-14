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Giriş Tarihi: 14.4.2022

4 büyüklerin 9 aylık zararı 1.1 milyar TL

4 büyüklerin 9 aylık zararı 1.1 milyar TL
YILLIK gelirlerinin en az 4 katı borçları bulunan kulüpler, KAP'a 9 aylık bilançolarını sundu. Buna göre dört büyükler, 1 Haziran 2021 ile 28 Şubat 2022'yi kapsayan dönemde zarar etmekten kurtulamadı. Trabzonspor 418 milyon 54 bin lira, Beşiktaş 396 milyon 149 bin lira, Galatasaray 173 milyon 716 bin lira, Fenerbahçe de 133 milyon 106 bin lira zarar beyanında bulundu. Dört büyüklerin toplam borcu ise 17 milyar liraya ulaştı. En fazla borcu olan kulüp 6.2 milyar lirayla Fenerbahçe. Sarılacivertli ekibi 4.8 milyar lirayla Beşiktaş takip ediyor. Borç miktarı Galatasaray'da 4 milyar lirayı, Trabzonspor'da da 2 milyar lirayı aşmış durumda.

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4 büyüklerin 9 aylık zararı 1.1 milyar TL
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