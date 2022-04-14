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Giriş Tarihi: 14.4.2022

Cornelius krallığı istiyor

Cornelius krallığı istiyor
Trabzonspor'un golcü oyuncusu Andreas Cornelius, çifte zafer peşinde. Bordomavili formayla şampiyonluğa yürüyen Danimarkalı, ligde attığı 13 golle de gol krallığını kovalıyor. Kalan haftalarda fileleri havalandırarak ilk sırada yer alan Hatayspor'dan Ayoub El Kaabi'yi (15) yakalayıp geçmek isteyen 29 yaşındaki oyuncu, bu hedefi için ekstra çalışmalar yapıyor

4 MEVKİDE REKABET
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yarınki Karagümrük maçı öncesi zorda! Tecrübeli hoca, sağ bekte Peres ile Dorukhan; orta sahada Bakasetas ile Abdülkadir Ömür; solda Nwakaeme ile Kouassi; forvette ise Cornelius ile Djaniny arasında seçim yapacak

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Cornelius krallığı istiyor
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