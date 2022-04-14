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Giriş Tarihi: 14.4.2022 11:07

Göztepe için kritik hafta! Küme düşme...

Göztepe için kritik hafta! Küme düşme...

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Göztepe, deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçından mağlubiyetle ayrılması ve Giresunspor’un Beşiktaş karşısında kazanması halinde sezonun bitimine 5 hafta kala matematiksel olarak küme düşecek.

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 9. mağlubiyetini alan Göztepe, bu hafta Fenerbahçe deplasmanında ter dökecek. Ligde 27 puanla 19. sırada yer alan sarı-kırmızılıların, küme düşme hattının bir basamak üzerindeki Giresunspor'la arasında 12 puan fark bulunuyor. İkili averajda da Giresunspor'a karşı üstünlüğü bulunmayan Göztepe'nin kalan 6 haftada hata yapma şansı bulunmuyor.

LİGİN BİTİMİNE 5 HAFTA KALA KÜME DÜŞEBİLİR

Göztepe, 16 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçından mağlubiyetle ayrılması halinde, gözlerini 17 Nisan Pazar günü oynanacak Giresunspor - Beşiktaş karşılaşmasına çevirecek. İzmir temsilcisi, Giresunspor'un muhtemel galibiyetinde ligin bitimine 5 hafta kala matematiksel olarak küme düşmeyi garantileyecek. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'yi yenmesi veya Giresunspor'un Beşiktaş maçından yenilgi veya beraberlikle ayrılması halinde ise umutlarını bir sonraki haftaya taşıyabilecek.

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Göztepe için kritik hafta! Küme düşme...
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