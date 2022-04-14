Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri PFDK'dan Amar Rahmanovic'e 4 maç ceza!
Giriş Tarihi: 15.4.2022 00:40

PFDK'dan Amar Rahmanovic'e 4 maç ceza!

AA
PFDK’dan Amar Rahmanovic’e 4 maç ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İttifak Holding Konyaspor'un Bosna Hersekli futbolcusu Amar Rahmanovic'e 4 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Rahmanovic'in müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 4 maç men ve 17 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Atakaş Hatayspor'dan Ruben Ribeiro'ya rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verildiği aktarıldı.

Çeşitli nedenlerle Beşiktaş'a 332 bin, İttifak Holding Konyaspor'a 132 bin, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'a 32'şer bin lira para cezası uygulandığı ifade edildi.

Göztepe, Fenerbahçe ve Beşiktaşlı bazı taraftarların passolig kartlarının bir sonraki iç saha müsabakası için bloke edileceği kaydedildi.

Ayrıca, Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen'e de 25 bin lira para cezası verildiği duyuruldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Bilim Kurulu en önemli toplantısını yapacak
Son dakika haberi | Rusya'dan 'Moskova' kruvazörü açıklaması: Battı mı?
Rusya açık açık tehdit etti: İsveç ve Finlandiya NATO'ya girerse...
Son dakika: Külliye'de esnafla iftar! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: İhracata dönük yatırımlara finansman desteği
Son dakika | Samsak döveci krizi! "langıdı lang lang" şarkısı Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı'nın arasını açtı
Son dakika: Cumhur İttifakı'nın indirim teklifi kabul edildi! İBB Başkanı İmamoğlu 'Veto edeceğim' dedi
Selçuk Bayraktar paylaştı! AKINCI B TİHA'dan muhteşem performans
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Kuşadası Belediyesi'nde milyonluk vurgun iddiası! O yolsuzluklar tek tek sıralandı
Son dakika: Beşiktaş İsveçli genç yıldızın peşinde! Sebastian Nanasi için girişimler başladı
ARKADAŞINA GÖNDER
PFDK'dan Amar Rahmanovic'e 4 maç ceza!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA