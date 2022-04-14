Rıza Çalımbay Sivasspor’dan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi...

Spekülasyon haberlerin hızla yayıldığına dikkati çekilen açıklamada, "Yaklaşık 3 sezondur takımımızın başında başarıyla görev yapan Sivas'ımızın öz evladı Rıza Çalımbay'ın ortaya koyduğu performans tüm camiamız gibi bizleri de ziyadesiyle mutlu etmektedir. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek değerli hocamız ile yola devam etmek istediğimizi kamuoyuna yüksek sesle bir kez daha yineliyoruz. Kulübümüze ait resmi yayın organlarından açıklama yapılmadıkça, bu tip hayal ürünü haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan ve camiamızdan hassasiyetle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.