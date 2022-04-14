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Giriş Tarihi: 14.4.2022 17:39 Son Güncelleme: 14.4.2022 17:43

Rıza Çalımbay Sivasspor'dan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi...

AA
Rıza Çalımbay Sivasspor’dan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya sayfalarında Çalımbay ile sezon sonunda yolların ayrılacağı yönünde birtakım iddialar ve haberler yer aldığı belirtildi.

Spekülasyon haberlerin hızla yayıldığına dikkati çekilen açıklamada, "Yaklaşık 3 sezondur takımımızın başında başarıyla görev yapan Sivas'ımızın öz evladı Rıza Çalımbay'ın ortaya koyduğu performans tüm camiamız gibi bizleri de ziyadesiyle mutlu etmektedir. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek değerli hocamız ile yola devam etmek istediğimizi kamuoyuna yüksek sesle bir kez daha yineliyoruz. Kulübümüze ait resmi yayın organlarından açıklama yapılmadıkça, bu tip hayal ürünü haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan ve camiamızdan hassasiyetle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

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Rıza Çalımbay Sivasspor'dan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi...
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