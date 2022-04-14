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Giriş Tarihi: 14.4.2022

Spor turu

Spor turu
4. etapta zafer Sepulveda'nın
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 4. gününde İzmir'de başlayıp Spil Milli Parkı'nda sona eren "Kraliçe Etabı"nı İtalya'nın Drone Hopper- Androni Giocattoli takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda kazandı. Başarılı bisikletçi, genel klasman liderliğine yükseldi. Etabı takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

OBINNA veda etti ABD'ye gidiyor
SÜPER Lig'de kümede kalma şansını zora sokan Göztepe'de yaprak dökümü başladı. Sarıkırmızılılarda Nijeryalı orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo, yayımladığı mesajla Göztepe'ye veda etti. ABD MLS Ligi ekiplerinden FC Cincinnati'nin teklifini kabul eden 25 yaşındaki oyuncu, "Göztepe'nin bende yeri her zaman farklı olacak. Beni destekleyen, her zaman yanımda olan bu kulübe sonsuz teşekkür ederim" ifadesini kullandı. İzmir ekibinin bu transferden 2 milyon dolar bonservis ücreti alması bekleniyor.

İRVING'DEN yanıt: İnançla yürüyorum
NBA'DE Brooklyn Nets'in Cleveland Cavaliers'ı 115-108 mağlup ederek play-off'a kaldığı maçta 34 sayı ile galibiyette büyük rol oynayan ABD'li basketbolcu Kyrie Irving, oruç tutmasıyla ilgili soruya cevap verdi. İrving, "Bu Allah ile olan bir yolculuk. Ben bu yolculukta yalnız değilim. İnancımla yürüyorum. Allah'ın bana bahşettiği yetenekleri sergileyebildiğim için minnettarım" dedi.

BENZEMA'NIN sırrı bol balık ve sebze
REAL Madrid'i Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale götüren Karim Benzema'nın performansının sırrını İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport açıkladı. 34 yaşındaki Fransız yıldız, son aylarda uyguladığı bir diyet sayesinde önemli yol kat etti. Mikrobiyolojik beslenme konusunda bir uzman tutan Benzema, daha fazla balık ve sebze tüketmeye başladı. Ayrıca hindistan cevizi yağı ve baharat kullanımını artırdı. Karbonhidrat ve rafine şeker tüketimini azalttı.

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