Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 4. gününde İzmir'de başlayıp Spil Milli Parkı'nda sona eren "Kraliçe Etabı"nıSepulveda kazandı. Başarılı bisikletçi, genel klasman liderliğine yükseldi. Etabı takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.Lig'de kümede kalma şansını zora sokan Göztepe'de yaprak dökümü başladı. Sarıkırmızılılarda Nijeryalı orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo, yayımladığı mesajla Göztepe'ye veda etti. ABD MLS Ligi ekiplerinden FC Cincinnati'nin teklifini kabul eden 25 yaşındaki oyuncu,ifadesini kullandı. İzmir ekibinin bu transferden 2 milyon dolar bonservis ücreti alması bekleniyor.Brooklyn Nets'in Cleveland Cavaliers'ı 115-108 mağlup ederek play-off'a kaldığı maçta 34 sayı ile galibiyette büyük rol oynayan ABD'li basketbolcu Kyrie Irving, oruç tutmasıyla ilgili soruya cevap verdi. İrving,dedi.Madrid'i Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale götüren Karim Benzema'nın performansının sırrını İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport açıkladı. 34 yaşındaki Fransız yıldız, son aylarda uyguladığı bir diyet sayesinde önemli yol kat etti.Benzema, daha fazla balık ve sebze tüketmeye başladı. Ayrıca hindistan cevizi yağı ve baharat kullanımını artırdı.