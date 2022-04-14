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Giriş Tarihi: 14.4.2022 12:23 Son Güncelleme: 14.4.2022 12:37

Süper Lig'de 3 büyük takım Halil Dervişoğlu için pusuda!

MEHMET ÖZCAN
Süper Lig’de 3 büyük takım Halil Dervişoğlu için pusuda!

Galatasaray'da başkanlık seçimi yaklaşırken takımın performansı da eleştirilerle karşı karşıya geldi. Son olarak Fenerbahçe'ye mağlup olan Galatasaray'da baştan Torrent olmak üzere bazı futbolcular da bu eleştirilerden nasibini alıyor. Diğer yandan bu sezon beklentilerin altında kalan Halil Dervişoğlu için de ligin 3 büyük takımı da pusuda...

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin çok altında kalan Galatasaray'da moraller bozuk. Başkanlık seçimine gidecek olan camiada futbol takımının gösterdiği performans nedeniyle Torrent'e tepkiler devam ediyor.

TRANSFERLER ÇARE OLMADI

Sezon başında 11 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray, ara transfer döneminde 4 takviye daha yaptı. Aytaç Kara ve Gustavo Assunçao'nun ardından Erick Pulgar da orta sahaya çare olamadı.

Fatih Terim ve Domenec Torrent'in 6-8 numara pozisyonlarında tercihi Taylan Antalyalı-Berkan Kutlu ikilisi oldu. Taylan ve Berkan, sezon sonuna yaklaşılmasına rağmen henüz gol atmayı başaramadı. Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı derbide perdeyi açan isim olan Zajc gol sayısını 8'e çıkardı.



SON ŞAMPİYONLUKTA FERNANDO, NDİAYE VE BELHANDA İMZASI

Alanya maçında ağları havalandıran Beşiktaş'ın ön liberosu Josef de Souza ise 4 gole ulaştı. Ezeli rakiplerinin aksine Galatasaray orta saha merkezinden skor katkısı alamadı.

Taylan 38, Berkan ise 42 maça çıkmasına rağmen hücumda yetersiz kaldı. Sarı-kırmızılı takım, son şampiyonluğunu yaşadığı 2018-19 sezonunda ön liberosu Fernando, orta sahanın göbeğinde oynayan Ndiaye ve Belhanda'nın kritik golleriyle mutlu sona ulaşmıştı. Taylan ve Berkan'ın sıfır çektiği sezonda G.Saray dibe vurdu.

ALTYAPIDAN TAKVİYE

Fenerbahçe derbisini kaybeden G.Saray hedefsiz kaldı. Teknik heyetin sezonun kalan bölümünde altyapıdan gençlere şans tanımayı planladığı öğrenildi.

16 yaşındaki forvet Beknaz Almazbekov, Ayhan Akman'ın 2004 doğumlu oğlu Hamza ve U-18 Takımı'nın sol beki Emir Tintiş, A Takım'la çalışmalara başlayacak.

BEŞİKTAŞ, F.BAHÇE VE TRABZONSPOR HALİL'İ TAKİP EDİYOR

22 yaşındaki forvetin Galatasaray'daki geleceğine yeni yönetim karar verecek. Beşiktaş, Trabzon ve F.Bahçe ise oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Galatasaray'da Fatih Terim döneminde ilk 11'in bankosu olan Halil Dervişoğlu, Torrent'in gelişiyle yedek kulübesine çekildi. 22 yaşındaki forvet 28 maçta 4 gol-1 asistlik performans sergiledi.

BONSERVİSİ BRENTFORD'DA

Bonservisi Brentford'da olan Halil için kararı 30 Nisan'da seçilecek yeni başkan ve yeni yönetim verecek. Beklentileri karşılamadığı için Galatasaray'da kalması zor gözüken Halil için ezeli rakiplerin hepsi pusuda.

Yabancı sınırını dikkate alan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor genç golcünün durumunu takip ediyor. Sarı-kırmızılılar milli oyuncuyla devam etmezse Halil Türkiye'deki diğer seçenekleri değerlendirecek.

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Süper Lig'de 3 büyük takım Halil Dervişoğlu için pusuda!
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